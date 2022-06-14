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葉片似艾草開花像滿天星 銀膠菊危害台灣原生植物

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
銀膠菊葉片似艾草開花像滿天星，嚴重危害台灣原生植物。圖／台南市政府農業局提供
銀膠菊葉片似艾草開花像滿天星，嚴重危害台灣原生植物。圖／台南市政府農業局提供

被視為國際毒草的銀膠菊，因對環境適應性強、生長迅速，嚴重危害台灣本土原生植物生存空間，台南市政府農業局除籲請民眾切勿栽種，也希望全民來清除，遏止其蔓延。

銀膠菊葉片酷似艾草，花開時類似花材滿天星，易造成民眾誤認採集，農業局建議民眾，可利用觀葉辨識，艾草葉子背面有白色絨毛看起來是灰白色，搓揉具有濃郁香味；而銀膠菊葉背則呈淡綠色但無香等特徵作辨別。

農業局表示，銀膠菊為一年生草本植物，並無相關研究報告指出會造成人類因呼吸造成肝臟和遺傳病變等疾病，以人力或機具拔除後焚毀為佳，而大面積農地、閒置荒地可用農耕機具翻除，最好連續翻土2至3年，以抑制土壤中的種子生長。拔除後植株可先置於黑色垃圾袋中悶腐或乾燥，後送垃圾車焚毀。

農業局說，屢勸仍未防除自家銀膠菊者，可依南市空地空屋管理自治條例第四條及第九條未刈除逾一定高度雜草處以罰鍰，鄰近道路空地若有銀膠菊，可撥通報專線0800241314協助處理。

台南 垃圾車 農地

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