懷孕護理師全家染疫母愛支撐：孩子康復前 我絕對不能倒

新冠肺炎疫情嚴重，光田綜合醫院護理師黃鈺茹懷孕期間，全家確診，她要照顧發燒的幼子和染疫的丈夫，自己身體不適靠意志力支撐，現在全家3口已康復，她說染疫時只想到全家人都需要她，她一直告訴自己︰「在孩子康復前，我絕對不能倒。」

黃鈺茹在光田綜合醫院任職近6年，她是醫院開刀房的護理人員，有一歲4個月大的孩子，且懷孕5個月，上月中旬，她發現孩子發燒確診，隔天，她和老公的快篩也都由陰轉陽。

「我們全家就在一時之間全部確診，除了醫院哪裡都不敢去，但我手邊卻連常備藥都沒有。」5月中旬因全台疫情升溫，醫用的冰枕、退燒塞劑等常備藥都缺貨，她說還好有同院的護理同仁熱心地跑了幾個地方，幫她準備藥品和日用品送到她家中，她們全家才能安心在家居隔。

黃鈺茹是孕婦，但染疫前3天她症狀較輕，丈夫和小孩症狀卻較嚴重，她說有打疫苗真的有差，像一歲的小朋友不能打疫苗，狀況就嚴重多，當時小孩確診時，高燒逼近40度，有持續嘔吐跟拉肚子的症狀，當時有親友建議，是否考慮讓小孩去隔離病房？她想到一歲多的小孩突然要留在一個陌生的環境裡，會很容易不安，和醫師討論後，她決定讓小孩在家照護。

黃鈺茹用盡各種物理性的方式讓小孩退燒，並用溫水擦拭身體，孩子高燒症狀在第3天就慢慢減退，小孩和丈夫症狀最嚴重的前3天，她因為懷孕的關係也沒吃藥，但症狀一直輕微，直到小孩和丈夫狀況好轉，她才鬆了一口氣，自己身體不適症狀開始變得嚴重，前3天就是靠著意志力撐起來，她說這大概就是為母則強。

黃鈺茹的丈夫症狀經好轉，由他接下照顧全家人的工作，黃鈺茹說，全家都染疫自己又身懷六甲的當下，她一直告訴自己︰「為了把家人跟小孩照顧好，我一定要撐下去！」而醫護同仁也不停為她打氣，要她在家中好好休養，並盡力分擔她在醫院的工作，讓她倍感暖心。