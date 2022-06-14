懷孕護理師全家染疫母愛支撐：孩子康復前 我絕對不能倒
新冠肺炎疫情嚴重，光田綜合醫院護理師黃鈺茹懷孕期間，全家確診，她要照顧發燒的幼子和染疫的丈夫，自己身體不適靠意志力支撐，現在全家3口已康復，她說染疫時只想到全家人都需要她，她一直告訴自己︰「在孩子康復前，我絕對不能倒。」
黃鈺茹在光田綜合醫院任職近6年，她是醫院開刀房的護理人員，有一歲4個月大的孩子，且懷孕5個月，上月中旬，她發現孩子發燒確診，隔天，她和老公的快篩也都由陰轉陽。
「我們全家就在一時之間全部確診，除了醫院哪裡都不敢去，但我手邊卻連常備藥都沒有。」5月中旬因全台疫情升溫，醫用的冰枕、退燒塞劑等常備藥都缺貨，她說還好有同院的護理同仁熱心地跑了幾個地方，幫她準備藥品和日用品送到她家中，她們全家才能安心在家居隔。
黃鈺茹是孕婦，但染疫前3天她症狀較輕，丈夫和小孩症狀卻較嚴重，她說有打疫苗真的有差，像一歲的小朋友不能打疫苗，狀況就嚴重多，當時小孩確診時，高燒逼近40度，有持續嘔吐跟拉肚子的症狀，當時有親友建議，是否考慮讓小孩去隔離病房？她想到一歲多的小孩突然要留在一個陌生的環境裡，會很容易不安，和醫師討論後，她決定讓小孩在家照護。
黃鈺茹用盡各種物理性的方式讓小孩退燒，並用溫水擦拭身體，孩子高燒症狀在第3天就慢慢減退，小孩和丈夫症狀最嚴重的前3天，她因為懷孕的關係也沒吃藥，但症狀一直輕微，直到小孩和丈夫狀況好轉，她才鬆了一口氣，自己身體不適症狀開始變得嚴重，前3天就是靠著意志力撐起來，她說這大概就是為母則強。
黃鈺茹的丈夫症狀經好轉，由他接下照顧全家人的工作，黃鈺茹說，全家都染疫自己又身懷六甲的當下，她一直告訴自己︰「為了把家人跟小孩照顧好，我一定要撐下去！」而醫護同仁也不停為她打氣，要她在家中好好休養，並盡力分擔她在醫院的工作，讓她倍感暖心。
黃鈺茹在染疫康復後，立即返回工作崗位，與醫護團隊站在同一陣線，在全家都經歷過這次的染疫後，她回到工作崗位後說，現在即使接觸到確診患者，也能以平常心和他們互動；她以過來人的身份，建議民眾不用太擔心染疫後的狀況，她說除了小孩症狀會比感冒嚴重一點，要多加留心，一般打過疫苗的成人，只要經過醫師專業的診斷，並討論出適合的照護方案及注意事項，也準備好常備藥，Omicron並沒有想像中可怕。
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