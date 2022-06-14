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錯誤使用會致命！確診人妻狂用漂白水消毒 X光一照毛玻璃肺炎變化

聯合新聞網／ 綜合報導
一名確診女子，康復後感覺有胸悶、越來越喘的症狀，嚇得她趕緊就醫，才發現是過量使用漂白水所導致。示意圖/聯合報系資料照
一名確診女子，康復後感覺有胸悶、越來越喘的症狀，嚇得她趕緊就醫，才發現是過量使用漂白水所導致。示意圖/聯合報系資料照

本土疫情仍持續延燒，不少確診民眾擔心傳染給家人，因此都會在家中徹底做好消毒措施。然而，卻有一名確診女子，康復後感覺有胸悶、越來越喘的症狀，嚇得她趕緊就醫，才發現是過量使用漂白水所導致。

胸腔科重症醫師蘇一峰13日在臉書分享一名病患的案列，一名30幾歲的家庭主婦確診後，擔心自己把病毒傳染給同住家人，因此每天使用1：1稀釋的消毒水拖地擦拭傢俱，在廁所關門噴消毒水擦拭。

怎料，女子確診後兩週快篩陰性，但第三週卻感覺胸悶、越來越喘，才爬一層樓就喘不過氣來，因此到醫院就醫。經X光檢查發現，女子出現兩側毛玻璃肺炎變化，立即就被蘇醫師阻止過度使用漂白水的狀況。

蘇一峰解釋，「漂白水的錯誤使用會致命」。漂白水是一款強而有效的消毒劑，其主要成分是次氯酸鈉 (Sodium hypochlorite)，使蛋白質變質，有效殺滅細菌、真菌及病毒等等微生物。

漂白水是強鹼強氧化劑，對肺部有毒性傷害，吸入太多反而引起化學性肺炎，而該名主婦過量使用漂白水，反倒對肺部造成更大的傷害。

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