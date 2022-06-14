好羨慕買房！盤點10大網紅、明星「新家開箱」

這些開箱新家影片你看過哪些？

近幾年明星、網紅、YouTuber紛紛開箱介紹自己的新家給大眾，不管是曝光奢華豪宅裝潢，還是小坪數活用空間靈感分享，每次都能在網路上造成話題，吸引大眾討論。

今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，一起來看哪些明星藝人、網紅名人的開箱影片、照片聲量最高！

image source：許維恩

10.古娃娃WawaKu

被號稱「便利商店女神」的古娃娃，創立的點心品牌年收達4千萬，今年不僅結婚還買房，新家一開始就鎖定內湖區，室內扣掉公設約30坪，還附設停車位，古娃娃考慮僅兩天就買下去。

影片一出，粉絲紛紛表示：「看了那麼多年，看到你們一路成長，創品牌、結婚、買房好讚！」、「從一開始看你們在坐在床上拍影片，到現在買了這麼大的房子，真的好感慨」、「棒棒的，恭喜你們，終於擁有自己的一間房子了」、「好強！娃娃看起來還是小孩，但很有想法也一一實現」。

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image source: 古娃娃WawaKu

9.Bobo TV

以拍攝超強夾娃娃技巧聞名的BoboTV，也在去年買房，特別請歐德傢俱團隊替他們設計新家，整體風格大走北歐風，運用許多設計概念，使BoboTV的家既舒適宅，也能搖身一變成完美工作室。

看到此影片的網友大讚：「好多收納空間，恭喜新家完成」、「很喜歡這種簡約風格很乾淨俐落，恭喜」、「4-50萬可以用這樣已經很不錯了。而且設計師又貼心」、「電視牆的色系好美！」、越來越期待看到你們新家全部完成的風貌了！」、「怎麼辦...我想搬去你們家住，感覺好像在住飯店欸」。

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image source: Bobo TV

8.許維恩

藝人許維恩去年與王家梁交往結婚，也在今年初搬進林口百坪新房，新家可說是極具奢華，室內不僅有客廳、更衣室，還有健身房，連浴室馬桶都花費13萬，可見夫妻二人十分講究生活品質。

看到開箱影片，網友回應十分熱烈：「這麼溫馨舒服度爆表，真的會時時刻刻都想待在家」、「裝潢費用60坪才花200萬，又這麼有質感，根本物超所值，很像住在億萬豪宅內」、「林口超潮濕！單單冷氣除濕全熱交換機就要上百萬！所以200多萬裝潢是真超便宜！」。

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7.KID 林柏昇

KID前陣子剛求婚成功並登記結婚，不過之前還單身時候，就曾在《35線上賞屋》的YouTube頻道分享自己的豪宅，整體設計都是以他的寵物狗Polar需求為主，室內單單露台就佔了20幾坪，而這樣的空間既可以在家露營，又能作為儲藏空間，非常有KID風格。

網友們看到kid的豪宅開箱，都非常讚賞他對寵物的用心：「看的出來kid是很真也很有想法的人」、「Kid家好有自己的個性」、「又大又有質感，加上滿滿的愛心，狗狗應該很幸福」、「Polar超可愛的啦~寵物們住在Kid家真的超幸福的」、「KID家好大設計的好好」、「天啊～跟本是我理想屋子」、「哇靠 這間 戶外的空間很夠耶」、「好喜歡kid的家，尤其是大大的陽台」、「Kid家有自己的風格」。

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image source: 35線上賞屋

6.視網膜 陳子見

身為《眼球中央電視台》主持人的視網膜，養了一隻柴犬柚子，原本租屋處僅10坪大，考量到柴犬需要有更大的生活空間，花了3,600萬買房，並斥資300萬裝潢，整體風格走日系風，新家除了空間變大，周圍附近也充滿綠地，可以讓柚子好好奔跑放風。

看到視網膜如此大手筆寵毛孩，網友紛紛表示：「好棒的家！！我也希望住這樣的房子」、「視網膜的家好美感覺真的不在台灣啊~~而且有夠乾淨的」、「好喜歡新家的日本風格！！希望以後我也能參考這個設計」、「房子好多好貼心為了柚子真的好可愛」、「膜膜的新家好厲害」、「好羨慕柚子喔哈哈哈」、「原來這裡是柚子的家，不是視網膜家」。

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image source: 視網膜 Retina

5.鄭家純

雞排妹鄭家純常針貶政治和討論時事，在網路上十分有聲量的他，28歲就擁有3間豪宅，去年特別發文分享他的大安區豪宅驗屋過程，清單列表洋洋灑灑地，提醒民眾買房一定要多加注意驗屋細節。

驗屋貼文一出，引起熱議：「我居然沒想到要把插座蓋拔起來看」、「就是要這樣驗，不然會讓他們覺得錢太好賺」、「最怕發現有空心磚，空洞得令人不安！」、「地磚要敲一敲。天花要爬上去看」、「現在什麼都貴！仔細檢查是應該的」、「價格不是驗屋的分界，驗屋本來就是應該的」。

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image source: 鄭家純

4.微疼

當了好幾年租屋族的圖文作家微疼，終於在去年買房，雖然是買屋齡30年的中古屋，但他表示買房全靠他自己，沒有爸媽贊助，影片也提到他新家最滿意，就是展示區，能滿足他收藏公仔、漫畫的靈魂。

微疼將新家裝潢好，粉絲也獻上祝福：「恭喜微疼新居落成」、「你的傢俱每個都很省空間哦」、「恭喜微疼靠自己的努力擁有自己的城堡」、「新家好漂亮，工作室好美！」、「把工作區域跟家居的空間分開來這點很棒～很值得參考」、 「很漂亮舒適的地方，色調也簡約又舒服」。

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image source: 微疼

3.Joeman

Joeman常在自己的頻道開箱介紹豪宅，去年底特別在八里買下一間權狀26坪，擁有無敵河景的樂活退休宅給媽媽居住，雖然以投資的角度來看，這物件並不是很好，但他認為買給媽媽作為退休居住很適合。

如此孝心大手筆，粉絲大讚：「媽媽太幸福了，看完也想生一個Joeman」、「媽媽好幸福，不愧是留雞腿給joeman留的好啊！」、「九面真的很孝順媽媽，祝你們身體健康天天快樂」、「最愛看Joeman孝順媽媽了！有這種兒子真是此生無憾了！」、「孝順的九妹推！媽媽臉上充滿幸福的笑容！」。

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image source: Joeman

2.那對夫妻

那對夫妻Kim（京燁）和Nico（品筠）從住在頂樓加蓋到現在擁有自己房子，一路走來並不容易，新家歷經一年多終於從毛胚屋變身成充滿質感又有溫度的家，夫妻兩人還特別選在兒童節舉辦喬遷Party，黃子佼和孟耿如夫妻也有受邀同樂。

看到他們夢想成真，粉絲也都非常感動：「見證了你們的成功，見證了妮妮的成長，到現在林萌的到來，真的莫名欣慰」、「我真心覺得 Nico和Kim很了不起，一步一腳步地走到現在，終於擁有屬於自已的天地」、「看到你們ㄧ家四口終於有著屬於自己的家，又湊個女子字，真的都感動到要哭了」、「整體裝潢真的很讚！完全夢幻家園」、「恭喜你們一家 這一路走來很不容易！」、「喜歡你們家樸實溫馨的設計風格，有家的溫度哦」。

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1.台南Josh

台南Josh在未爆出家暴事件前，就跟前妻Amber有陸續開箱介紹他們的小坪數新家，不過後續因剛裝潢好的新家被前妻Amber砸爛，他又重新回到家暴現場開箱，接著Amber又發動態重新定義兩房一廳的房子是套房，引發網友熱烈討論，創造高聲量。

針對Amber說Josh的小坪數新家是套房，網友紛紛在PTT表示：「18坪在女權眼裡是0+1房」、「2人1狗真的是套房啊，不然咧」、「不是套房，是鳥籠」、「你住過就知道，真的就是小套房」、「這間真的又小格局又怪」、「25扣掉公設剩多少，小的可憐」、「台女：人家都委屈住台南一定要透天」、「扣一扣剩20不到，真的是小套房」。

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image source: 台南Josh

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年06月07日至2022年06月06日，共1年。

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