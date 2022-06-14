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今明暖如夏、花東恐有焚風 周三起變天小心雷擊大雨

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
今晨觀測資料顯示，台灣上空有稀疏消散中的中高雲，各地無降水回波。圖/氣象局提供
今晨觀測資料顯示，台灣上空有稀疏消散中的中高雲，各地無降水回波。圖/氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨4時30分，觀測資料顯示，台灣上空有稀疏消散中的中高雲，各地無降水回波，金馬有濃霧。今晨截至5時03分，各地區平地最低氣溫大多在21至23度之間〔北部(基隆七堵區)21.0度，中部(南投中寮鄉)22.7度，南部(高雄大樹區)23.1度，東部(花蓮壽豐鄉)21.2度〕。

吳德榮說，根據最新(12日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(13、14日)兩天「西南季風」影響，背風面北部、東半部平地晴朗、「熱如盛夏」，花東則有「焚風」現象，應注意極端高溫(36度以上)的出現；迎風面西南部偶有局部短暫陣雨，午後山區亦有局部短暫陣雨。今日各地氣溫：北部21至35度，中部23至34度，南部23至35度，東部21至36度。

吳德榮表示，根據最新歐洲模式模擬顯示，周三(15日)「滯留鋒」再度南下，掠過台灣北部，各地轉有局部陣雨或雷雨，仍有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率。周四至下周日(16至19日)「滯留鋒」逐日北移，「太平洋高壓」並未增強西伸，南方水氣增多，天氣悶熱、大氣很不穩定，午後有「強對流」發展，仍屬「梅雨季」(5、6月)多雨的型態，應持續注意較大雨勢。

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