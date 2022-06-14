奇異果連皮吃更營養！這三種「報廢食材」提升免疫力又抗氧化

本土疫情仍持續延燒，不少確診民眾擔心傳染給家人，因此都會在家中徹底做好消毒措施。然而，卻有一名確診女子，康復後感覺有胸悶、越來越喘的症狀，嚇得她趕緊就醫，才發現是過量使用漂白水所導致...

2022-06-14 09:40