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奇異果連皮吃更營養！這三種「報廢食材」提升免疫力又抗氧化

聯合新聞網／ 綜合報導
奇異果果皮營養豐富，紐西蘭人還把連皮吃當常態。圖片來源／ingimage
奇異果果皮營養豐富，紐西蘭人還把連皮吃當常態。圖片來源／ingimage

人的飲食習慣往往與喜好相關，不過有些不容易被人們接受、經常扔進垃圾桶裡的東西，其實不只能吃，還可能對人體有益。最近日本媒體「日刊現代」，就訪問到醫學博士中尾健太郎，並列舉了三種經常被一般人當成廚餘，但其實營養價值極高的食物。

1. 米糠

米糠是白米、玄米在精米化過程中所出現的產物，過去都拿來作為肥料或者家畜的飼料，也因為容易腐化的關係，所以用不完就會直接報廢。但米糠其實擁有著白米沒有的營養素，例如維他命B群、亞鉛等等，有著促進新成代謝、增生紅血球的功效。最近也有廠商找出抗氧化的方法販售米糠，不妨在煮飯或煮湯的時候，放一點當配料替營養加分。

2. 酪梨種子

酪梨本身就是營養豐富的水果，其種子不只能吃，而且還含有黃酮醇、兒茶素、維他命C、水溶性食物纖維等等，具有提升免疫力、抑制糖尿病、高血壓動脈硬化、脂肪代謝異常等功能。可以將酪梨種子打成粉之後，加到冰沙或茶之類的飲料食用。

3.奇異果果皮

奇異果果皮的纖維含量，約是果肉本身的兩倍，另外還含有維他命C、葉酸、多酚等成分。具有抗氧化、預防發炎、提升免疫力等等作用。雖然一般人不習慣吃奇異果果皮，但其實在奇異果的產地紐西蘭，連著果皮一起吃是常態。如果真的不習慣，可以切成片狀和蜂蜜一起吃，又或者打成泥，做成果醬或者冰沙，就能兼顧營養及美味。

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