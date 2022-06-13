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減碳降空汙 環團：應發展共享服務減少整體機車量

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署今年首度推出「減碳憑證」交易制度，希望推動老舊機車換購電動機車。記者陳正興／攝影
環保署今年首度推出「減碳憑證」交易制度，希望推動老舊機車換購電動機車。記者陳正興／攝影

環保署今年首度推出「減碳憑證」交易制度，希望推動老舊機車換購電動機車，藉此達到減碳降空汙效果；環團表示，支持運具電動化，建議加強發展共享運具、減少全台整體機車數量，減碳機制也應該更多元。

環境權保障基金會研究員林彥廷表示，支持汰換燃油機車往電動車方向前進，不只減碳也能減空汙，環保署建立此平台，是讓科學園區等環評開發單位可透過更多管道以達成減碳承諾，不過現在的方式很可能削減了減碳方案的更多可能性，價格也被定調。

林彥廷表示，應開放更自由的收購市場進入，讓需要獲取碳權的開發單位，不只是透過付錢了事，而是有更多的收購方案，例如提供共享電動機車等服務，而非開發單位一次性的用錢獲得碳權。

目前減碳憑證最高2000元，但車籍只限定在新竹縣，最大宗買方竹科則提出1500元的收購價。林彥廷表示，目前的補助金額，是否能真的讓大眾願意換購，也是令人擔憂的一點，且現在是否仍需要靠政府的電動機車補助，才能讓大眾換購電動機車？

林彥廷表示，依據循環經濟，有必要調整大眾的用車觀念，例如以租借服務取代購車，現在碳費制度遲遲未開始，也令人擔憂電動機車政策是否還是要依靠政府補助，甚至國內機車量仍必須先經過電動機車的轉型過程，才能繼續走到共享服務，導致台灣整體機車量難以下降。

減碳 電動機車 環保署

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