換購電動機車最高獎勵2千元 上路首日破百輛搶申請

今年民眾淘汰老舊機車並換購電動機車就可獲得「減碳憑證」，還能用來買賣，彷彿小型版的「碳交易」，竹科及新竹縣環保局已分別提出每輛1500元及2000元的收購價，官方交易平台6月10日上線首日就破百輛申請，截至目前已累計338輛登記販售減碳憑證。

科學園區、工業園區等一定規模以上的開發若要通過環評審查，必須提出溫室氣體「增量抵換」計畫，例如使用再生能源或汰換鍋爐，而電動機車碳排量比老舊機車少2.3公噸，開發單位現在也可向民眾購買「減碳憑證」作為增量抵換。

政策今年推動以來，目前已有兩家「買方」提出申請購買減碳憑證，最大買家為新竹科學園區管理局，預計分兩年收購10萬輛，每輛1500元，不限車籍縣市；另一買家為新竹縣環保局，預計收購400輛，每輛加碼到2000元，但車籍限在新竹縣。

環保署統計，截至今天為止，已有388輛換購的電動機車申請交易減碳憑證，其中296輛賣給竹科、42輛賣給新竹縣環保局。

環保署環管處長蔡玲儀表示，竹科規畫2年收購10萬輛，採購量相當大，希望今年減碳憑證交易可衝到5萬輛，近期會到電動機車經銷點舉辦說明會，請業者向消費者說明政策，若採購數量提早達標，也會邀請更多開發單位參與購買。