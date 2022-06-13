聽新聞
test
0:00 / 0:00

換購電動機車最高獎勵2千元 上路首日破百輛搶申請

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
鼓勵民眾淘汰老舊機車並換購電動機車，環保署將給予消費者可買賣的減碳憑證。記者陳正興／攝影
鼓勵民眾淘汰老舊機車並換購電動機車，環保署將給予消費者可買賣的減碳憑證。記者陳正興／攝影

今年民眾淘汰老舊機車並換購電動機車就可獲得「減碳憑證」，還能用來買賣，彷彿小型版的「碳交易」，竹科及新竹縣環保局已分別提出每輛1500元及2000元的收購價，官方交易平台6月10日上線首日就破百輛申請，截至目前已累計338輛登記販售減碳憑證。

科學園區、工業園區等一定規模以上的開發若要通過環評審查，必須提出溫室氣體「增量抵換」計畫，例如使用再生能源或汰換鍋爐，而電動機車碳排量比老舊機車少2.3公噸，開發單位現在也可向民眾購買「減碳憑證」作為增量抵換。

政策今年推動以來，目前已有兩家「買方」提出申請購買減碳憑證，最大買家為新竹科學園區管理局，預計分兩年收購10萬輛，每輛1500元，不限車籍縣市；另一買家為新竹縣環保局，預計收購400輛，每輛加碼到2000元，但車籍限在新竹縣。

環保署統計，截至今天為止，已有388輛換購的電動機車申請交易減碳憑證，其中296輛賣給竹科、42輛賣給新竹縣環保局。

環保署環管處長蔡玲儀表示，竹科規畫2年收購10萬輛，採購量相當大，希望今年減碳憑證交易可衝到5萬輛，近期會到電動機車經銷點舉辦說明會，請業者向消費者說明政策，若採購數量提早達標，也會邀請更多開發單位參與購買。

減碳 電動機車 環保署

延伸閱讀

換購電動機車6月10日起最高獎勵2000元 申請資格看這裡

中小企業碳盤查指引出爐 鎖定製造業、金融業、零售業

相關新聞

抖抖機3倍甩脂？ 廣告不實挨罰

近幾年很流行的抖抖機，宣稱可以促進氣血循環，甚至具有減肥效果，引發銷售熱潮，但真的這麼有效嗎？公平會昨天表示，優程工業股...

換購電動機車最高獎勵2千元 上路首日破百輛搶申請

今年民眾淘汰老舊機車並換購電動機車就可獲得「減碳憑證」，還能用來買賣，彷彿小型版的「碳交易」，竹科及新竹縣環保局已分別提...

健康你我他／防疫如防敵 確診別恐慌

5月25日晚上拿出3、4月份統一發票對獎，結果全數槓龜。30日早晨覺得喉嚨搔癢，睡午覺時開始輕咳。本不以為意，心想應該是...

住院看護納健保 81％民眾願多付保費

國人住院時，76%都由家人陪病照顧，以輪流照顧居多，只有不到四分之一請得起平均日薪2200元以上的住院看護。最新一份調查...

愛嗑鍋愛燒烤 小心吃到注脂肉、重組肉

台灣人愛吃火鍋、燒烤食物，常在餐廳中看到很多和牛、雪花牛、雪花豬等讓你吃到飽，但這些肉品都是真的嗎？元氣網「生活中的毒物學」邀請長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海、護理師譚敦慈，解析你可能吃的是注脂肉或重組肉…

中高齡休業後復工 易得「類過勞症候群」

48歲蔡女士身形消瘦，右手包著護肘，手指因長期限制活動導致肌肉萎縮，未料，才工作沒幾天，右手無法抬起而就醫，骨科檢查發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。