台鐵鳴日號列車晃動 交通部啟動行政調查

6月11日台鐵鳴日號上午行駛到花蓮南平到萬榮間時，列車突然上下晃動，初步判斷是鐵道局東工處於當日凌晨進行「南平-萬榮雙軌化工程」時，疑似造成路基軟弱現象，當日，台鐵局及鐵道局派員緊急搶修復原。交通部將啟動本工程肇因事件行政調查，並要求鐵道局及臺鐵局確實改善，以維鐵路行車安全。

交通部表示，鐵路法部分條文修正業於立法院會111年5月27日三讀通過，其中第4條條文已修正明文規定「…本法有關鐵路之監督管理等相關業務，由交通部鐵道局辦理；鐵道局之工程，由主管機關辦理行政監理。」，因此，鐵道局進行的工程，將由交通部辦理行政監理作業。

交通部表示，針對此案疑似工程施工所發生的事件，將成立專案小組辦理鐵道局工程的行政監理作業，調查鐵道局及台鐵局相關人員，是否依據此案相關法規，及標準作業程序進行各項作業，務求防止類似事件再度發生，確保行車安全。