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國道1號大華系統至汐止交流道拓寬 國發會通過可行評估

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

國發會今天審議通過交通部陳報「國道1號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估」案，全案將陳報行政院並建請同意。

國發會表示，根據交通部說明，國道1號基隆汐止段交流道密集，各匝道與主線間之交織與匯流交通量日益增加，致尖峰時段經常性壅塞，地方政府爰有拓寬之建議；另國道1號大華系統交流道於100年7月31日通車後，已具分流作用，依目前交通量初步分析，國道1號大華系統交流道以北路段，南北雙向服務水準尚可，惟大華系統交流道以南之五堵至汐止路段服務水準稍差，因此規劃辦理本案。

本案經交通部高公局評估後，建議國道1號五堵至汐止區段採主線平面拓寬方案，拓寬改善範圍自里程約7k+305至10k+000，路線長約2.7公里，該路段現況北上側為2車道搭配3m寬外路肩，南下側為3車道搭配0.5~0.65m外路肩，拓寬後均配置為雙向各3車道搭配3m寬標準外路肩，並包含調整汐止地磅站為平行式匯入匝道、汐止交流道南出匝道拓寬並新增匝道銜接南下集散道路、汐止系統交流道南入環道先匯併南入匝道再匯入主線等配合改善構想，建設期程約7.25年、總經費需求約17.26億元，由國道公路建設管理基金支應。

國發會表示，本計畫預期可有效提升國道1號五堵至汐止段之服務水準(目標年140年主線服務水準均可達到D級以上)，並因應未來該地區周邊產業發展及重大交通建設所衍生之交通需求及交通衝擊。

國道 交通部

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