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影／15日恢復旅客轉機及親友接送 桃園機場今演練

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
因應自6月15日起恢復旅客轉機及開放親友接送政策，機場公司13日邀集相關單位召開模擬演練會前會，詳細討論作業細節。記者黃仲明／攝影
因應自6月15日起恢復旅客轉機及開放親友接送政策，機場公司13日邀集相關單位召開模擬演練會前會，詳細討論作業細節。記者黃仲明／攝影

中央疫情指揮中心宣布6月15日起恢復旅客轉機，並且開放親友接送政策，桃園機場公司上午先邀集航空公司及免稅店業者召開實地演練會前會，並於下午針對旅客下機、安檢、候機、供餐購物及親友接送等流程進行模擬演練，透過完善布署規劃，確保政策正式實施後流程一切順暢。機場公司總經理但昭璧表示，針對指揮中心公佈的兩項政策，機場公司全力以赴完成任務。

桃園國際機場公司經理但昭璧指出，15日零時起恢復旅客轉機部分，已會同航聯會、航空公司、航警局、疾管署及免稅店業者，互相確認、釐清相關流程及責任劃分，桃園機場已於上星期預先規劃，接獲指揮中心指示後也連夜做好相關準備。

但昭璧說，今天上午舉行模擬演練會前會，與各單位針對作業細節逐項討論，下午實地演練時，各單位人員於現場模擬，檢視動線引導、商業服務及防疫清消等各環節重點，確定各單位之分工與責任，整體過程順利，在政策實施前還會繼續調整。

此外，在強制要求防疫車隊接送旅客前，51％的入境旅客都是由親友接送，入境旅客親友接送部分於15日零時恢復之後，旅客親友可以接送旅客前往檢疫地點，對於機場入境旅客疏運將有很大幫助，直接縮短入境旅客於機場耗費的時間，更能使機場服務品質獲得改善。

機場公司指出，依據規劃，轉機（過境）旅客下機後將立即與入境旅客進行分流，由航空公司引導至通過轉機安檢，再帶往出境層之指定區域（專屬候機室或貴賓室）等候，因應旅客購買免稅商品及飲食需求，免稅店業者以QR Code提供旅客於App平臺選購後，再由專人配送至指定候機室或貴賓室。

為落實防疫及清消作業，轉機（過境）旅客須強制配戴口罩、進行手部清消及體溫量測，轉機等候期間需全程將識別貼紙貼於明顯處，機場公司也將持續依三級警戒標準執行環境清消。

機場公司表示，入境旅客完成深喉唾液篩檢後，可選擇「搭乘防疫車隊」或「親友接送」前往檢疫地點。親友接送入境旅客時，依機場公司規劃之旅客乘車動線規劃，於第一航廈入境路緣11-15號及第二航廈入境路緣31-33號，呼籲前來接機的親友遵守相關交通規定，除接送外，不可臨停於接送區，違者將通知航警局開罰。親友也可將車輛停放於停車場後，至入境大廳之接送等候區，第一時間迎接親友返國。

桃園機場2022年1-5月旅運量為53萬4734人，相較去年同期成長37.5%，在開放親友接送後，將可有效緩解對於防疫車隊的需求，加快疏運速度，提供更人性化的服務。機場公司也會在於政策正式實施前，配合指揮中心邊境管制政策及交通部指示，滾動調整相關措施，持續優化流程。

為落實防疫及清消作業，轉機（過境）旅客須強制配戴口罩、進行手部清消及體溫量測，轉機等候期間需全程將識別貼紙貼於明顯處。記者黃仲明／攝影
為落實防疫及清消作業，轉機（過境）旅客須強制配戴口罩、進行手部清消及體溫量測，轉機等候期間需全程將識別貼紙貼於明顯處。記者黃仲明／攝影
機場公司總經理但昭璧（右三）於親友接送等待區域察看現場規劃及動線。記者黃仲明／攝影
機場公司總經理但昭璧（右三）於親友接送等待區域察看現場規劃及動線。記者黃仲明／攝影
轉機（過境）旅客下機後立即與入境旅客進行分流，由航空公司引導至通過轉機安檢，再帶往出境層之專屬候機室或貴賓室等候。記者黃仲明／攝影
轉機（過境）旅客下機後立即與入境旅客進行分流，由航空公司引導至通過轉機安檢，再帶往出境層之專屬候機室或貴賓室等候。記者黃仲明／攝影
因應旅客購買免稅商品及飲食需求，免稅店業者以QR Code提供旅客於App平臺選購後，再由專人配送至指定候機室或貴賓室。記者黃仲明／攝影
因應旅客購買免稅商品及飲食需求，免稅店業者以QR Code提供旅客於App平臺選購後，再由專人配送至指定候機室或貴賓室。記者黃仲明／攝影

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