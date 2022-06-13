獨／血庫只剩1.5天 台大醫院證實史上最嚴重缺血危機

台大醫院今發出新聞稿指出，台北捐血中心最近募血僅達目標值的五成，平均庫存量剩2.9天，台大醫院更只剩下1.5天，院方證實「台大血庫有史以來為存量最低的紀錄」。

6月15周三起，台大醫院將舉辦為期三天的捐血活動，院長吳明賢及副院長高淑芬都將親臨東址車道旁的捐血車，挽袖號召全院員工和民眾踴躍捐血。

院方表示，血品有很多種，包括紅血球、血小板、血漿等，一般人捐血以250cc為一單位，500cc是兩個單位，以用量最大的紅血球血品為例，台大醫院在疫情前平均一天可發316個單位，疫情發生後，平均一天只能發197單位。

院方表示，從去年11月開始，血庫就一直呈現「缺血狀態」，這波疫情嚴重又導致許多定期捐血因確診或接種疫苗而暫停捐血，這次血庫庫存剩1.5天，回顧過去30幾年，這已創下「台大血庫有史以來存量最低紀錄」，目前以A型血最缺 其次是O型。

院方表示，醫院血庫一般庫存量可達2.5至3天，須支援門診、急診、病房及開刀的病患，也勢必會有突然需要大量緊急用血的病患，平常用血量就相當龐大。疫情期間全力守護民眾健康，救治各類急重症患者，用血量也非常多。

現在只剩1.5天庫存，該暫停手術嗎？院方考量手術影響層面大，無法暫停。目前因應方式為針對需大量用血的手術，例如心臟手術，只好採「先預訂並預留必要血品」的方式來供手術使用。

「血液來源是無法單靠幾天的捐血活動，必須靠每天持續有人捐血來來維持！」院方表示，希望這次捐血活動能拋磚引玉，由院長和副院長帶動各單位及善心人士捲起袖子、捐出熱血，幫助需要用血的病人一起度過這次的缺血難關。