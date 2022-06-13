影／6月15日恢復轉機、開放親友接送 桃機今演練也可買免稅品

因應自6月15日起恢復旅客轉機及開放親友接送政策，桃園機場公司今邀集航空公司及免稅店業者召開實地演練會前會，並針對旅客下機、安檢、候機、供餐購物及親友接送等關鍵流程進行模擬演練，透過完善布署規劃，確保政策正式實施後流程一切順暢。

機場公司總經理但昭璧表示，指揮中心公布15日凌晨零時即將實施的兩項政策，機場公司全力以赴完成任務。此外，關於開放親友接送旅客前往檢疫地點，對於入境旅客疏運將有很大幫助，直接縮短入境旅客於機場耗費的時間，更能使機場服務品質獲得改善。

機場公司表示，根據規劃，轉機(過境)旅客下機後將立即與入境旅客進行分流，由航空公司引導至通過轉機安檢，再帶往出境層之指定區域(專屬候機室或貴賓室)等候，因應旅客購買免稅商品及飲食需求，免稅店業者以QR Code提供旅客於App平台選購後，再由專人配送至指定候機室或貴賓室。

機場公司說，為落實防疫及清消作業，轉機(過境)旅客須強制配戴口罩及進行手部清消及體溫量測，轉機等候期間需全程將識別貼紙貼於明顯處，機場公司也持續依三級警戒標準執行環境清消。

機場公司表示，入境旅客於完成深喉唾液篩檢後，可選擇搭乘防疫車隊或親友接送方式前往檢疫地點。機場公司已針對親友接送完成旅客乘車動線規劃及設置親友等候區，第一航廈入境路緣11-15號及第二航廈入境路緣31-33號，呼籲前來接機的親友遵守相關交通規定，除接送外，不可臨停於接送區，違者將通知航警局開罰。

根據統計，桃園機場2022年1至5月旅運量為53萬4734人，相較去年同期成長37.5%，在開放親友接送後，將可有效緩解對於防疫車隊的需求，加快疏運速度，提供更人性化的服務。

機場公司於政策正式實施前，將針對整體規劃做最後調整，持續優化流程，並配合指揮中心邊境管制政策及交通部指示，滾動調整相關措施。