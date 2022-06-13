快訊

蓋茲補刀：NFT等加密資產是「最大笨蛋理論」的騙局

女大生穿著清涼被員警盤查搭訕　美女主播談穿衣自由：你不該碰

印尼羽賽／30分鐘速勝楊佳敏 戴資穎6連勝晉級16強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／6月15日恢復轉機、開放親友接送 桃機今演練也可買免稅品

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
因應旅客購買免稅商品及飲食需求，免稅店業者以QR Code提供旅客於App平臺選購後，再由專人配送至指定候機室或貴賓室。圖／機場公司提供
因應旅客購買免稅商品及飲食需求，免稅店業者以QR Code提供旅客於App平臺選購後，再由專人配送至指定候機室或貴賓室。圖／機場公司提供

因應自6月15日起恢復旅客轉機及開放親友接送政策，桃園機場公司今邀集航空公司及免稅店業者召開實地演練會前會，並針對旅客下機、安檢、候機、供餐購物及親友接送等關鍵流程進行模擬演練，透過完善布署規劃，確保政策正式實施後流程一切順暢。

機場公司總經理但昭璧表示，指揮中心公布15日凌晨零時即將實施的兩項政策，機場公司全力以赴完成任務。此外，關於開放親友接送旅客前往檢疫地點，對於入境旅客疏運將有很大幫助，直接縮短入境旅客於機場耗費的時間，更能使機場服務品質獲得改善。

機場公司表示，根據規劃，轉機(過境)旅客下機後將立即與入境旅客進行分流，由航空公司引導至通過轉機安檢，再帶往出境層之指定區域(專屬候機室或貴賓室)等候，因應旅客購買免稅商品及飲食需求，免稅店業者以QR Code提供旅客於App平台選購後，再由專人配送至指定候機室或貴賓室。

機場公司說，為落實防疫及清消作業，轉機(過境)旅客須強制配戴口罩及進行手部清消及體溫量測，轉機等候期間需全程將識別貼紙貼於明顯處，機場公司也持續依三級警戒標準執行環境清消。

機場公司表示，入境旅客於完成深喉唾液篩檢後，可選擇搭乘防疫車隊或親友接送方式前往檢疫地點。機場公司已針對親友接送完成旅客乘車動線規劃及設置親友等候區，第一航廈入境路緣11-15號及第二航廈入境路緣31-33號，呼籲前來接機的親友遵守相關交通規定，除接送外，不可臨停於接送區，違者將通知航警局開罰。

根據統計，桃園機場2022年1至5月旅運量為53萬4734人，相較去年同期成長37.5%，在開放親友接送後，將可有效緩解對於防疫車隊的需求，加快疏運速度，提供更人性化的服務。

機場公司於政策正式實施前，將針對整體規劃做最後調整，持續優化流程，並配合指揮中心邊境管制政策及交通部指示，滾動調整相關措施。

桃園機場 轉機

延伸閱讀

入境「3+4」灰煞煞？ QA一次看

入境「3+4」新制可外出不可回家 柯文哲：又一白癡政策

入境放寬3+4「類鬆綁」藏玄機 他怒批圖利1行業：8晚住好住滿

整理包／入境居檢15日起全面放寬 10大QA一次查

相關新聞

台鐵「鳴日號」險出軌 曝鐵道局老問題

台鐵觀光列車「鳴日號」日前行經花蓮南平到萬榮路段時，騰空上下跳動的畫面怵目驚心，連官員都看得目瞪口呆。除了交通部組成專案...

好天氣蜻蜓點水 週三、週四大雨來臨

又要下雨了！中央氣象局14日表示，15、16日鋒面位於北部海面及西南風影響，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，各地天氣轉趨不穩定。但中央大氣系兼任教授吳德榮預測，16日起天氣將重回悶熱，午後有強對流發展，但因仍屬梅雨季多雨型態，應注意較大雨勢。氣象專家賈新興則提醒民眾，這陣子天氣都不太穩定。

交部將開放大型重機走蘇花改 白牌機車也列評估

交通部長王國材今天表示，經半年試辦，他將同意蘇花改開放黃牌及紅牌大型重型機車通行，白牌機車也列評估研擬，如果可行也傾向開...

台東焚風飆38.9度 鋒面15日影響西半部防大雨

氣象局表示，今天花東出現焚風，最高溫為台東縣太麻里攝氏38.9度，明天花東仍可能有36度以上高溫出現；15、16日鋒面影...

雨水多這種西瓜不爛又豐收 吃過的人：謝謝再聯絡

今年上半年雨水多，瓜果農損嚴重，唯有「樹西瓜」不但結果纍纍還毫無損傷，彰化縣種植樹西瓜的果園瓜熟蒂落掉滿地，果農都不撿拾...

病人住院要求「入住時間、床要靠窗」 醫嘆：醫院不是飯店

疫情衝擊下，醫療資源緊繃、醫院病房常常一床難求。常在臉書分享加護病房故事的重症醫師陳志金，15日PO出一篇與病患家屬互動的經過，讓他感嘆「醫院不是飯店」，無法預告「入住時間」，希望大家能了解這些「基本常識」，讓醫護人員可以把時間花在照顧病患身上，而不是浪費在處理無理的要求上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。