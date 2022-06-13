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太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

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太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

聯合新聞網／ 綜合報導
YouTuber暨專業試車手「Andy老爹」在房間使用紫外線殺菌燈3小時，結果雙腿燙傷、眼也睜不開。 圖擷自Andy老爹臉書
YouTuber暨專業試車手「Andy老爹」在房間使用紫外線殺菌燈3小時，結果雙腿燙傷、眼也睜不開。 圖擷自Andy老爹臉書

防疫商品「紫外線燈」標榜快速殺菌，但使用不當恐釀嚴重後果。近日YouTuber暨專業試車手「Andy老爹」幫房間消毒，因不知紫外線殺菌燈威力強大，在同空間用了3小時，結果雙腿燙傷、眼也睜不開，公布傷勢照要大家謹慎使用。

「Andy老爹」今（13）日在臉書發文指出，他周六晚上拿出紫外線殺菌燈，幫房間消毒殺菌，不料，使用3個小時後，「Andy老爹」雙腿燙傷、兩眼也睜不開，半夜趕緊掛急診，醫生檢查診斷眼角膜受傷，需要修養幾天，兩條燙傷的腿也被包紮的像個木乃伊。

「當然我自己本身不知道威力有這麼強，才會這麼蠢的使用」，「Andy老爹」以此慘痛經驗提醒，大家使用紫外線殺菌燈千萬要小心。

主持人蘇宗怡見傷勢也嚇到「真的太可怕了」，網友安慰「很多人都不知道這種東西不能對人照，感謝宣導」，也有人說明使用方式，「電源開啟後會有30秒還沒亮，就是讓人逃走的時間」、「若使用空間有塑料製品或壓克力材質，也要覆蓋後再使用，不然會加速脆化」，更提點「基本上不用開到3小時，30分鐘就足夠了」、「紫外線燈的功率超過太陽的紫外線功率很多」。

消保處呼籲，紫外線殺菌燈應在無人及無動植物的環境下使用，開啟中應離開照射空間、切勿直視紫外線光源。人體經紫外線照射可能產生皮膚紅斑及眼睛白內障，請勿當照明燈使用。

紫外線 YouTuber

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