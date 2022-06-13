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再生醫療超級昂貴 CAR-T新藥抗癌費用逾千萬元

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導

台灣每年約新增近3000名B細胞淋巴瘤癌友，其中3成治療棘手，日前衛福部核准國內生技業者（宇越生醫）與三軍總醫院，針對復發或頑固B細胞淋巴瘤患者，進行CAR-T新藥一期臨床試驗合作計畫，希望有效延長存活期限，及提高生活品質。

全球再生醫療研究大致可分為自體細胞治療、異體細胞治療、CAR-T免疫細胞產品、及基因治療產品等四大類，立法院即將三讀通過審議「再生醫療法」，一旦通過，就有法源依據。

生技業者郭正宜博士指出，CAR-T免疫細胞療法全名為Chimeric antigen receptor T-cell therapy，中文為「嵌合抗原受體T細胞療法」，被認為有機會讓癌症痊癒的再生醫療技術。

CAR-T免疫細胞療法係利用基因修飾工程，把可以辨識癌細胞膜上特異蛋白的抗原受體 (CAR)基因嵌入T細胞，CAR-T細胞具有專一辨識、有效攻擊癌細胞的能力，且擁有強存活力，CAR-T細胞會存在體內一直到癌細胞消滅為止。

分析相關臨床報告，CAR-T免疫細胞療法用於急性淋巴細胞白血病B細胞型患者，9成症狀獲得緩解，一半以上得以長期無病存活；至於瀰漫型大B細胞淋巴瘤，則有6成緩解率，其中有一半是長時間無病存活，癌細胞完全無復發或轉移。

再生醫療是未來趨勢，但治療費用之高，並非一般家庭所能負擔，以CAR-T免疫細胞療法為例，歐美已有4家廠商6種CAR-T產品上市，適應症為B細胞淋巴癌、B細胞白血病及多發性骨髓瘤，1劑約1400萬台幣。

為此，衛福部經3年研議催生「再生醫療發展法」、「再生 醫療施行管理條例」、「再生醫療製劑管理條例」等再生醫療三法，讓細胞治療走向異體化、自動化、量產化，期盼再生醫療不再是「富人醫療」，讓更多患者受益。

郭正宜表示，「再生醫療三法」若能在今年通過立法，讓再生醫學能運用於幹細胞再生能力，修補受損的組織與器官，可望治癒過往被認為是絕症的疾病，讓癌症有被治癒的機會。

淋巴 癌細胞 癌症 衛福部

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