雙北1280月票納基隆？柯文哲：多大範圍都可以 但講好差額誰出

防疫商品「紫外線燈」標榜快速殺菌，但使用不當恐釀嚴重後果。近日YouTuber暨專業試車手「Andy老爹」幫房間消毒，因不知紫外線殺菌燈威力強大，在同空間用了3小時，結果雙腿燙傷、眼也睜不開，公布傷勢照要大家謹慎使用。

2022-06-13 19:17