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雙北1280月票納基隆？柯文哲：多大範圍都可以 但講好差額誰出
民進黨立委蔡適應拋出雙北大眾運輸1280月票吃到飽，應納基隆成為「首都通」。台北市議員陳炳甫今天問台北市長柯文哲，是否認同擴及基隆？柯文哲說，1280是這樣，要多大範圍都可以，但要講好，差額要誰出？
柯文哲說，台北市是用台北市路邊停車格收費，收的錢來補差額，但其他縣市大家都想要當好人，又不敢路邊停車收費、又不出錢，哪有那回事，所以1280吃到飽，基隆要參加可以，要付錢，北北基桃都可以納入，但要付錢，付錢就可以參加。
柯文哲今天赴議會總質詢，國民黨北市議員陳炳甫問柯，對於大眾運輸1280月票吃到飽，是否應納基隆變成首都通。柯文哲今天回應，大家都想要當好人，但其他縣市路邊停車都不敢收費，所以1280吃到飽基隆要參加可以，但要付錢，北北基桃都可以納入，付錢就可以參加。
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