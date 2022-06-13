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平均日薪付完住院看護剩300元！民團籲納健保部分負擔

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
國人每年住院約353.3萬件，平均住院9.29天，以坊間每天約2400元聘僱看護費推估，每年住院看護支出高達787億元。示意圖／本報資料照片
國人每年住院約353.3萬件，平均住院9.29天，以坊間每天約2400元聘僱看護費推估，每年住院看護支出高達787億元。示意圖／本報資料照片

當家人住院，76％都是由家人陪病照顧，以輪流居多，只有不到四分之一請得起平均日薪2200元以上的住院看護。最新一份1782人的調查顯示，疫情期間不但找看護難度上升逾3成，照顧責任也更集中於單一家屬，近8成工作受影響。逾9成民眾希望住院看護納入健保，由醫院負責訓練，逾半數每月願意為此多付100元以上的健保費，多個民間團體今召開記者會呼籲健保會趕快通過、全面上路，「民眾等不了！」

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧指出，調查發現，疫情前約5成受訪者覺得看護很難找，疫情後增加到65.7%。疫情前42.9%採家人輪流顧，僅29.9%一位家人顧，疫情後因陪病人數限制，一位家人照顧比例上升到56％。近三分之二照顧者原本有工作，因此需要請假(61.7%)、減少工時或換工作(26.7%)，甚至離職(4.6%)或留職停薪(3.5%)。

少數請得起看護的民眾當中，高達98%對於每天平均2211元的費用備感壓力，又以40歲以上，需要顧老又顧小的「三明治世代」最沈重，高達66%經濟壓力非常高。畢竟，以主計處2021年公布的平均薪資55,000元計算，國人平均日薪也才2500元。

中正大學社會福利所教授鄭清霞表示，國人每年住院約353.3萬件，平均住院9.29天，以坊間每天約2400元聘僱看護費推估，每年住院看護支出高達787億元。 衛生福利部照護司去年9月曾於健保會提出「建立住院整合照護計畫」，預計用三年時間編足158.7億元預算，將住院看護全面納入健保，但很遺憾並未通過。

根據照護司計畫，台灣5.8萬張急性病床，如果由醫院培訓並提供白班、夜班兩班看護，人力比約為1比2到4、1比6到8，每人每天由健保給付750點，其餘由使用者負擔，就能大幅減輕民眾負擔，也能有制度地培訓並管理照顧服務員，預估編列158.7億元即可涵蓋所有醫院。

「民眾自掏腰包787億元的事，健保只要用158.7億元就能做得更好！」鄭清霞強調，勞工因住院照顧需求而請假，不但不利職涯發展，企業經營也面臨不確定性。若健保能以「社會保險」的精神，由全民共同分擔風險，雇主跟勞工都更有保障，而且158.7 億元換算下來，每人每天才增加 1.87 元保費。

家總理事長、中山醫學大學醫學系副教授郭慈安表示，近來疫情專責病房給照服員的每日補助已喊到5000元，一定會對未來看護喊價造成影響。「改革不能再等！」，她建議衛福部今年及早溝通俾通過「住院整合照護計畫」，及早協助醫院全面布建。

台北市產業總工會邱奕淦理事長表示，月薪4萬1000元以下的勞工就佔全體勞工的一半，月薪只夠請得起半個月看護，遑論更低薪的底層勞工。與其「一人住院、拖垮全家」多數會員可以接受每月增加50到100元健保費，但希望調漲的健保費一定要落實在增聘人力、支付訓練，提升基層護理人員及照服員的勞動條件，以免最後沒人要做從事照顧工作。

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