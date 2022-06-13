梅雨損農！南投木瓜水傷爛果 百香果成「空包彈」

南投縣埔里鎮是國內百香果、木瓜的重要產區，但受到梅雨影響，連日大雨且溫差大，百香果、木瓜等作物水傷、裂果嚴重，百香果甚至出現「空包彈」狀況，也直接影響產量，損失暫難估計，地方陳情，農委會今會勘允諾研議解決方案。

埔里鎮公所指出，入春後，梅雨鋒面多次襲台，而連日大雨、溫差大，導致瓜果葉菜類生長狀況大受影響，其中鎮內百香果栽種面積達500公頃是國內最大產地，木瓜種植約200公頃，受損情形甚鉅，又以主要種植區域合成里最為嚴重。

合成里農民為此向前行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧陳情，經蔡向中央反映，該中部服務中心、農委會農糧署中區分署及台中農改場埔里分場今派員，會同埔里鎮長廖志城、縣議員陳宜君、葉仁創及蔡培慧等人實地勘查瓜果農損災情。

當地百香果農民說，初春氣候不穩定，連日降雨，雨水太多且氣溫驟降，雨停了又出大太陽，導致水傷、裂果嚴重，或變成沒果肉的「空包彈」；蔡培慧表示，除了百香果，溫室內木瓜也因降雨積水導致根部病菌，因落果及爛果，受創嚴重。

埔里鎮長廖志城則說，合成里大坪頂是國內重要的百香果、木瓜等重要產區，近期梅雨造成農損災情，不僅影響進出口業務，當地更因瓜果普遍無法成果、或變成「空包彈」根本無法再進行加工，恐影響農民生計，盼中央幫忙農民度過難關。