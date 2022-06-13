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長庚醫師累癱不小心紅燈迴轉 員警攔下後「一句話」讓他淚崩

聯合新聞網／ 綜合報導
本土疫情延燒，不少醫護人員都累壞了。 示意圖／聯合報系資料照片
本土疫情延燒，不少醫護人員都累壞了。 示意圖／聯合報系資料照片

國內新冠肺炎疫情持續延燒，各地醫療量能緊繃，不少醫護人員簡直累壞了。一名醫師在臉書上發文，透露自己日前因為精神狀況不佳，不小心在紅燈時迴轉，和警察的溫馨互動，吸引不少網友在貼文底下直呼「人間還有溫暖！」

林口長庚醫院醫師林思偕在臉書上發文，透露兩個星期前的某天晚上，他下班從醫院開車離開，「我先右轉，慢慢靠內線，打算在第一個紅綠燈迴轉。」但因為時間晚了，加上對向前方沒有來車，他便「沒有太注意交通號誌」就直接迴轉了。

他聽見警笛聲，兩輛警車尾隨在後方，示意他趕緊路邊停車。在他停車後，警方隨即走來要求他搖下車窗，並說道「根據我的觀察，先生你剛剛好像紅燈迴轉了」，他便回答「噢，是嗎？我看到的時候還是黃燈。」警方接著提醒他「還有，你左邊車尾燈好像不亮」，他表示自己兩個禮拜前就知道車燈壞了，只是沒有時間去修理。

警方開始核對相關證件並進行酒測，接著卻說一句，「看你從那個停車場出來，應該是長庚醫院的員工吧。」他便拿出自己在醫院的識別證，表示自己是醫院的醫師，並無奈說道「今天狀況比較多，應該說每天都窮於應付，又不知道在忙什麼？胡為乎遑遑欲何之？剛剛才休息，年紀大了，可能用眼過度，視線有點模糊」。

警方仔細觀察後還關心他「你的眼睛有點紅，是不是太累了？」與此同時，警方和同事竊竊私語了一陣子，接著轉頭說道「下次開車要小心點」就隨即離去。在貼文的最後，他提到解決突發狀況後，突然發現自己有點餓，就轉進去麥當勞的得來速點餐，之後「我的眼淚簌簌流下來」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「辛苦的醫生當然要體恤，辛苦的警察揪甘心啊」、「辛苦您了，也感謝上帝差派警察天使溫馨的提醒」、「意料之外的溫暖關心和不開單禮物，好感動」、「善心愛心的醫師遇到有寬容和能諒解的警察，台灣好風景的代表」、「同為急診的一線人員，被暖到眼淚止不住的宣洩」。

醫護人員 新冠肺炎 警察

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