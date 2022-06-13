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沿海地區推漁電共生 民間團體盼保障環境及漁民權益

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
為發展太陽能光電，不少沿海地區開始推動「漁電共生」。本報資料照片
為發展太陽能光電，不少沿海地區開始推動「漁電共生」。本報資料照片

為發展太陽能光電，不少沿海地區開始推動「漁電共生」，彰化縣野鳥學會、彰化縣養殖協會今天發布聲明表示，為避免失序的開發行為破壞地方環境穩定，也為了養殖產業的永續，希望政府能源政策可保障當地漁民權益，與真正照顧環境的綠色能源共同發展，永續、多元利用土地並創造在地健康的就業與生活。

彰化縣養殖協會理事長楊福錦表示，在維持養殖生產的前提下，利用魚塭堤岸、引水渠道設置綠能發電設施，透過「漁電共生」，能夠提供魚塭適度遮光，避免夏季水溫過熱、冬季便於架設防風布抵禦寒流。

彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫表示，希望在照顧生活品質與環境的前提下，同時注重鳥類的生存環境。道路與水路的規畫應顧及當地民眾的生活層面，穩固道路的既有結構，保護設施同時隔出人行空間，保障徒步於周邊民眾的安全。除養水池及堤岸使用水泥來做基礎外，盡量保持魚塭原樣，讓鳥類有固定安穩的停佇位置、蝦蟹魚類可以躲藏在透水層中。

彰化縣野鳥學會、彰化縣養殖協會共同討論認為，參照「養殖漁業經營結合綠能設施專案計畫審查作業要點」，光電板與養殖池面積分為40%與60%的比例配置，保留中間的原有土堤，將光電板設置在魚塭兩側，光電板下可以隔出三個養水池。這樣既維持養殖空間的連續性，可讓養殖作業繼續如常，同時保留中央土堤提供候鳥利用，也降低了棲地的破碎化程度。

彰化縣野鳥學會、彰化縣養殖協會說，之後計畫與中彰地區大學，例如東海大學、靜宜大學、大葉大學、彰師大等，實施建教合作，開設實作課程，邀請在地漁民教學。結合課堂教學與實際工作經驗，讓青年學子在學習理論之外，也培養實際操作與參與過程的經驗。

漁民 東海大學

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