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夏季水果3天王線上輕鬆買 7-ELEVEN「i預購」、「i划算」雙平台開賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN於「i預購」、「i划算」雙平台提供多種規格原果及精緻高檔水果禮盒預購，本月主打正值產季的「夏日三大天王」西瓜、鳳梨、芒果。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於「i預購」、「i划算」雙平台提供多種規格原果及精緻高檔水果禮盒預購，本月主打正值產季的「夏日三大天王」西瓜、鳳梨、芒果。圖／7-ELEVEN提供

疫情帶動網購生鮮市場蓬勃發展，也逐漸改變民眾採買習慣，尤其是小家庭、單身族群，更是適合透過7-ELEVEN指尖網購平台「i預購」、「i划算」享受網購店取、宅配蔬果生鮮的便利服務。

迎接夏季水果盛產季，7-ELEVEN於「i預購」、「i划算」雙平台提供多種規格原果及精緻高檔水果禮盒預購，本月主打正值產季的「夏日三大天王」，有來自花蓮的13公斤大西瓜、鳳梨界新寵台農16號鳳梨、比臉還大的金煌芒果，除了首度在超商開賣話題十足，透過與在地43個產銷班、346位果農合作，從產地預先嚴格篩選確保品質，更能滿足民眾低接觸購買高品質蔬果、安心吃的需求。

其中，「台農16號鳳梨」嚴選來自台南山上區專區栽培果，果肉纖細、香甜多汁；來自屏東高樹的「金煌芒果」個頭相較一般芒果來的碩大，滿滿果肉讓人超滿足；另外消費者最熟知的「愛文芒果」7-ELEVEN嚴選外銷等級規格，外皮艷紅，每顆果實粒粒飽滿，並首度引進整顆來自花蓮有國宴瓜之稱的Juicy「紅肉大西瓜」，還有「新蘭黃肉西瓜」果肉橙黃、滋味鮮甜，顛覆以往買水果想像，到超商也能買到整顆西瓜。

另外，7-ELEVEN也於門市提供個人化小規格切片水果、整顆販售的原果商品，方便單身上班族或小家庭就近選購，同時近年也開發糖葫蘆、甘草芭樂等全新商品，提升水果附加價值，創造消費者、果農、環境永續多贏的正向影響力。

7-ELEVEN強化蔬果飲食提案、化身選果專家，除實體門市販售當季盛產新鮮截切水果，更積極拓展線上銷售管道。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN強化蔬果飲食提案、化身選果專家，除實體門市販售當季盛產新鮮截切水果，更積極拓展線上銷售管道。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN近年來深耕綠金事業，門市提供個人化小規格切片水果、整顆販售的原果商品，方便單身上班族或小家庭就近選購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN近年來深耕綠金事業，門市提供個人化小規格切片水果、整顆販售的原果商品，方便單身上班族或小家庭就近選購。圖／7-ELEVEN提供

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