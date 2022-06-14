「處方飼料」不能亂吃！獸醫師揭毛孩保健4大謎團，這樣挑飼料不踩雷！

「處方飼料」這名詞，相信毛孩爸媽都不陌生。然而，關於處方飼料的應用，許多毛孩家長都仍一知半解。處方飼料是否對健康較有益?沒有生病的貓狗也可以吃處方飼料來保健嗎?吃慣鮮食的挑嘴毛孩，生病時該如何改吃處方飼料嗎?就讓專業獸醫師來揭開處方飼料的神秘面紗……。

謎團1：毛孩什麼時候需要吃處方飼料?專業獸醫師蔡曼琳說明，處方飼料之所以稱為處方飼料，就是因為它需要由獸醫師開立；處方飼料的原理是針對需要特殊營養的毛孩去特別調整某些營養成份或含量，以符合身體及營養需求的乾飼料。

處方飼料是針對需特殊營養的毛孩特別設計，調整營養成份與含量，以符合身體及營養需求。 圖／Pixabay提供

例如，毛孩患皮膚病時，必須吃分子較小的水解蛋白飼料，以便醫師排除食物過敏，找出真正的過敏原；而膀胱結石的毛孩，需要透過處方飼料減少結石生成的原料、調整尿液的酸鹼度，預防結石產生。市面上還有針對肝臟、腎臟、糖尿病等各種疾病的處方飼料，吃處方飼料不表示要吃一輩子，只要疾病控制好了，經過醫師評估，就可以改吃一般飼料。

蔡曼琳醫師說到：「處方飼料需由獸醫師開立；處方飼料不需長期使用，毛孩只要疾病控制好了，經醫師評估後，就可以改吃一般飼料。」 圖／蔡曼琳獸醫師提供

謎團2：健康的毛孩可以吃處方飼料嗎?蔡醫師提醒毛孩家長，「處方飼料不能隨便吃，肝功能異常、腎功能異常的動物，需要攝取的營養完全不一樣。健康的毛孩若長期吃低蛋白含量的處方飼料，反而會造成營養不良。」

若毛孩出現一些輕微的症狀，但是又不到疾病的程度，建議可以選擇機能性的保健飼料。以皮膚病為例，若毛孩換季搔癢，出現舔、抓的動作，但又不到皮膚病的程度，飼主可以為毛孩選擇添加魚油、益生菌的飼料，減緩搔癢症狀、達到保健的目的；若希望毛孩攝取多一點優質蛋白，也可選擇添加藜麥的飼料，藜麥不是穀物，而且是蔬菜中唯一含有狗貓所有必需胺基酸的食材！

謎團3：為什麼已經選用低敏飼料，毛孩還是會過敏?蔡醫師解釋，過敏原的種類非常多，有些毛孩是對花生、牛奶過敏，有些毛孩是對穀類過敏，還有很多毛孩，他們過敏並非食物所引起的！當毛孩疑似過敏時，不是換吃低敏飼料就好，需要經由專業獸醫師檢查，找出過敏原。

謎團4：吃慣鮮食的毛孩很挑嘴，生病時如何讓它改吃處方飼料?現在很多飼主喜歡給毛孩吃鮮食，認為鮮食天然、多元又美味。蔡醫師提醒飼主，「除非飼主本身具備營養學知識，否則，最好選擇市面上有WDJ認證的飼料，才能讓毛孩吃得營養均衡又安全。」

蔡醫師遇過許多飼主餵食毛孩喝洋蔥湯，結果隔天血溶送急診，也有毛孩長期跟著主人吃，營養不均導致胃癌、膀胱結石，或是吃得太油膩造成胰臟炎。

「有不少飼主連毛孩不能吃蒜頭、巧克力、胡桃、骨頭都不知道，還有飼主會餵毛孩吃蛋殼，認為那可以補充鈣質！」蔡醫師呼籲飼主選擇鮮食，一定要有正確觀念。

而吃慣鮮食的毛孩若需換吃處方飼料，如何讓它輕鬆入口？蔡醫師建議飼主選擇大品牌、上市時間久的飼料，「通常這樣的飼料有背後的研究論述、數據支持，營養均衡，也採用優質原料，適口性佳。雖然沒有鮮食那麼香，但大多數的毛孩都可以接受。」

近年許多飼主喜歡給毛孩吃鮮食，認為天然、多元又美味。蔡醫師呼籲選擇鮮食需有正確觀念，並特別提醒：「除非具備專業營養學知識，否則最好選擇市面上有WDJ認證的飼料，才能讓毛孩營養均衡又安全。」 圖／蔡曼琳獸醫師提供

天然&科學的完美結合，法米納照顧每一個毛孩的需要「毛小孩的事，我們比你更重視！」成立超過50年的義大利寵物食品專家法米納，由獸醫師、動物營養專家組成研究團隊，研發出最符合寵物自然天性的優質食品。選用優質原料，所有肉品、雞蛋皆來自嚴格認證的農場，並精選北歐野生捕撈、較低汙染的鱈魚與鯡魚，此外，更以白米、地瓜、低升糖指數的燕麥和斯佩爾特小麥，取代一般飼料常用的玉米，提供毛孩最佳營養來源。製程中每個環節都保留營養價值，並重視高適口性。

成立超過50年的義大利寵物食品專家法米納，由獸醫師、動物營養專家組成研究團隊，研發出最符合寵物自然天性的優質食品。 圖／法米納提供

其中，「VET LIFE獸醫天然處方系列」與「N&D天然糧系列」含有石榴、藍莓、蘋果、菠菜、薑黃等天然營養保健成分，相當受到毛小孩的喜愛；還有「N&D天然藜麥無穀機能系列」，針對腸胃道、皮膚、泌尿道、體重管理，設計出具有獨特功效的保健配方，滿足不同寵物個別的需求，讓親愛的毛孩吃得開心又強壯，陪伴毛爸媽健康的長大！

更多資訊請參閱>>法米納實體通路>>