中捷6月16日累積運量可達800萬人次 搭中捷抽iPhone13

台中捷運揮別停課時運量下滑，隨快篩普及，上周運量逐步回升，全線累積運量預計在6月16日可破800萬人次，將再送出3支iPhone 13。

中捷公司今宣布，旅客只要在6月16日前下載「台中捷運」APP，並在「捷粉專區」登錄電子票證，且在5月16日至6月16日搭乘中捷，即有抽獎資格。

中捷公司為慶祝通車滿1周年，舉辦「搭中捷抽iPhone 13」活動，已送出7支手機，剩下最後兩次抽獎機會，分別累積運量達800萬及900萬人次時，各送3支iPhone13。

中捷公司表示，台中高中以下學校改採遠距教學影響，捷運運量下滑。而隨確診解除隔離者的增加及快篩試劑漸普及，民眾生活漸恢復常態，運量也逐步回升，累積運量預計在6月16日突破800萬人次。

若800萬人次達標日有變動，搭乘區間將配合放寬，例如提早達標則起始日提前，截止日維持不變。

另中捷「捷粉回饋專案」自5月1日起擴大回饋範圍，持電子票證每月搭乘滿30次即享回饋金，配合「台中e79」振興方案延長實施期間至今年12月31日。

搭乘30至39次回饋累計搭乘金額10%、40至49次回饋20%、50至59次回饋25%、60次以上回饋30%，次月4日6時起，持電子票證於車站票卡查詢機或加值售票機靠卡感應，即可領回饋金。