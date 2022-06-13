快訊

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

瑞典田鼠體內發現新冠狀病毒 與COVID-19同家族

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中捷6月16日累積運量可達800萬人次 搭中捷抽iPhone13

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運公司估計6月16日累積運量可以達到800萬人次，舉辦抽獎送iPhone 13。圖/台中捷運公司提供
台中捷運公司估計6月16日累積運量可以達到800萬人次，舉辦抽獎送iPhone 13。圖/台中捷運公司提供

台中捷運揮別停課時運量下滑，隨快篩普及，上周運量逐步回升，全線累積運量預計在6月16日可破800萬人次，將再送出3支iPhone 13。

中捷公司今宣布，旅客只要在6月16日前下載「台中捷運」APP，並在「捷粉專區」登錄電子票證，且在5月16日至6月16日搭乘中捷，即有抽獎資格。

中捷公司為慶祝通車滿1周年，舉辦「搭中捷抽iPhone 13」活動，已送出7支手機，剩下最後兩次抽獎機會，分別累積運量達800萬及900萬人次時，各送3支iPhone13。

中捷公司表示，台中高中以下學校改採遠距教學影響，捷運運量下滑。而隨確診解除隔離者的增加及快篩試劑漸普及，民眾生活漸恢復常態，運量也逐步回升，累積運量預計在6月16日突破800萬人次。

若800萬人次達標日有變動，搭乘區間將配合放寬，例如提早達標則起始日提前，截止日維持不變。

另中捷「捷粉回饋專案」自5月1日起擴大回饋範圍，持電子票證每月搭乘滿30次即享回饋金，配合「台中e79」振興方案延長實施期間至今年12月31日。

搭乘30至39次回饋累計搭乘金額10%、40至49次回饋20%、50至59次回饋25%、60次以上回饋30%，次月4日6時起，持電子票證於車站票卡查詢機或加值售票機靠卡感應，即可領回饋金。

台中捷運 快篩試劑 遠距教學

延伸閱讀

手滑挺蘋果？三星官方推宣傳圖 糗端出「瀏海螢幕」iPhone當亮點

首屆「中捷・意象」攝影比賽 總獎金11萬元邀你挑戰

iPhone「真全螢幕」配Type-C何時來？他1圖預測5年蘋果手機變化

別高興太早！iPhone「白老鼠神機」掰掰了 iOS 16踢走這3款、還放生iPod Touch

相關新聞

獨／血庫只剩1.5天 台大醫院證實史上最嚴重缺血危機

台大醫院今發出新聞稿指出，台北捐血中心最近募血僅達目標值的五成，平均庫存量剩2.9天，台大醫院更只剩下1.5天，院方證實...

影／6月15日恢復轉機、開放親友接送 桃機今演練也可買免稅品

因應自6月15日起恢復旅客轉機及開放親友接送政策，桃園機場公司今邀集航空公司及免稅店業者召開實地演練會前會，並針對旅客下...

台東焚風飆38.9度 鋒面15日影響西半部防大雨

氣象局表示，今天花東出現焚風，最高溫為台東縣太麻里攝氏38.9度，明天花東仍可能有36度以上高溫出現；15、16日鋒面影...

台鐵鳴日號列車晃動 交通部啟動行政調查

6月11日台鐵鳴日號上午行駛到花蓮南平到萬榮間時，列車突然上下晃動，初步判斷是鐵道局東工處於當日凌晨進行「南平-萬榮雙軌...

1280月票納台鐵與基隆？ 交通部長王國材：北北基先討論

台北捷運新台幣1280元定期月票目前範圍未包含基隆市，運具未納入台鐵，交通部長王國材今天說，用1280元涵蓋包括台鐵等運...

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

防疫商品「紫外線燈」標榜快速殺菌，但使用不當恐釀嚴重後果。近日YouTuber暨專業試車手「Andy老爹」幫房間消毒，因不知紫外線殺菌燈威力強大，在同空間用了3小時，結果雙腿燙傷、眼也睜不開，公布傷勢照要大家謹慎使用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。