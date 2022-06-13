口罩悶熱、磨擦可能使青春痘惡化 醫：須正確清潔皮膚

1名27歲男性，從高中開始臉上反覆長了嚴重囊腫型青春痘，因課業繁重，沒有辦法好好的規律治療，造成人際與心理壓力。最近有了心儀對象，開始在意「面子」問題，才請救醫師的協助助，經醫師診斷後請他配合口服A酸、抗生素及接受局部注射治療，狀況才獲改善。

大里仁愛醫院皮膚科主治醫師江品萱說，近兩年因疫情，配戴口罩時間增加，其造成的悶熱、摩擦及壓迫可能會惡化或誘發青春痘及酒糟性皮膚炎，更需正確的清潔皮膚，以及適度拿下口罩讓肌膚休息、加強保濕維持皮膚屏障的完整。

她說，青春痘又名痤瘡，顧名思義好發於青少年，在12到25歲族群中約有百分之85的比率有青春痘的困擾。然而，青春痘可以發生在任何年齡層，在大於50歲的成年人中，仍有約7%男性及15%女性有痤瘡的困擾。主要致病原為賀爾蒙改變，和毛孔角化異常、皮脂腺分泌旺盛，加上臉上共生細菌痤瘡桿菌增生，造成毛孔阻塞與發炎，進而產生粉刺、丘疹與膿皰。

江品萱說，青春痘可以想成是年輕人的慢性疾病，無法在短期內根治，治療的目的在於減少併發症痘疤的產生。痘疤治療並不簡單，需經過多次的複合式療程，如雷射、化學換膚、皮下剝離、填充物治療甚至手術，方能慢慢改善。

另一個容易與青春痘混淆的疾病為「酒糟性皮膚炎」，或稱「玫瑰斑」其病因複雜，紫外線、熱、辛辣食物刺激、飲酒等皆可能造成玫瑰斑惡化。好發年紀較青春痘稍稍年長。