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擱淺吉貝嶼逾半年信燕輪成功拖離 航港局將向船東追償

聯合報／ 記者彭宣雅董俞佳／台北即時報導
FORTUNE(信燕輪)擱淺吉貝海域。圖／航港局提供
FORTUNE(信燕輪)擱淺吉貝海域。圖／航港局提供

信燕輪去年十月擱淺在澎湖吉貝嶼超過半年，終於在昨天晚上9時許由船拖離擱淺區，並於今日9時抵達錨地等待入台中港。航港局指出，因船東未積極處理，為避免海洋油汙染，依商港法緊急代為移除，移除相關費用將依法向船東追償。

吉貝嶼海域環境豐富、又有石滬文化遺產。信燕輪擱淺後航港局成立應變小組，由局長葉協隆召開緊急會議，今年3月1日委由海歷企業有限公司進行船體拖離作業。

航港局指出，當地3至5月東北季風盛行，海象惡劣，作業不易，也要求移除船體要避免造成當地環境二次傷害，確實避開石滬文化遺產。歷經2個月動員整備，包含國外專業人員及設備引進、船體艙間修補、船艏浮揚、轉向及拖帶等作業，成功於昨天晚上9時許由拖船配合潮汐成功將該船拖離擱淺區，恢復岸際海域環境及當地景觀。

航港局指出，後續由全港通503及港勤501兩艘拖船分別控制拖帶信燕輪船艏及船艉駛往台中港，已於今日9時抵達錨地等待入港，領港通知10時30分上船引領。

信燕輪去年10月17日在澎湖吉貝嶼擱淺，因船東未積極處理，為避免造成海洋油汙染，航港局依商港法緊急代為移除。航港局長葉協隆表示，代為移除相關費用將依法向船東追償。

FORTUNE(信燕輪)拖淺作業。圖／航港局提供
FORTUNE(信燕輪)拖淺作業。圖／航港局提供
FORTUNE(信燕輪)拖淺成功。圖／航港局提供
FORTUNE(信燕輪)拖淺成功。圖／航港局提供
信燕輪抵達台中港錨地，等待引領入港中。圖／航港局提供
信燕輪抵達台中港錨地，等待引領入港中。圖／航港局提供

航港局 遺產 澎湖

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