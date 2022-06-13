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內政部：戶政線上服務 16項目可在家申辦
內政部今天表示，即日起，當父母行使負擔未成年子女權利義務，有一方因死亡或受監護宣告情形，須變更登記者，只要符合申辦資格，使用自然人憑證，就可在家上網申辦，省時更便民。
內政部表示，未成年子女權利義務行使負擔登記線上申請，除原有經法院判決（或調解、和解成立）及父母協議變更登記等事由外，為擴大服務對象，這次再增加父或母之一方死亡或受監護宣告時變更登記，經另一方提出申請，由戶所查核戶籍資料，確認死亡登記或監護登記已辦竣後，即辦理變更登記。
戶所會再以電子郵件通知申請人，於方便的時間，至全國任一戶所，辦理戶口名簿換發。
內政部指出，自2018年起，已陸續開放戶政線上服務，民眾只要使用自然人憑證，即可在家申辦包括，出生登記、未成年子女權利義務行使負擔登記、監護登記、死亡登記、出生地登記、出境遷出登記、原住民身分（含民族別）登記，及經法院判決（調解、和解）的離婚登記、輔助登記、收養登記、認領登記、終止收養登記、全戶戶籍暫遷戶所登記等16項戶政業務，並將持續檢視增加服務項目。
此外，內政部表示，電子戶籍謄本、紙本戶籍謄本、國籍證明、掛失國民身分證，也都可使用自然人憑證線上申請，歡迎民眾多加利用，相關申辦進度，可至內政部戶政司全球資訊網查詢。
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