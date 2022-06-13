不菸不酒沒三高 47歲男防疫保險忙翻心梗昏倒無心跳

從事金融業的47歲男子，疫情期間處理防疫保險業務忙翻，工作時突然昏倒失去心跳，經緊急送急診搶救，醫師查出他罹患急性心肌梗塞，原本心血管已慢性阻塞約90％，突然完全阻塞後造成大片心肌梗塞缺氧，經緊急裝置血管支架後才清醒，目前仍在恢復中。

澄清醫院中港院區心臟血管內科醫師劉昱成表示，這位患者平日不菸、不酒，且沒有三高和心血管疾病家族史，昏倒前一周曾因為感覺走路喘且運動耐受力下降，而到澄清醫院心臟血管內科夜間門診求診，經劉昱成醫師評估後，但沒有胸悶、胸痛的症狀，當天曾抽血檢查，後續安排的運動心電圖檢測患者並未前往。

劉昱成說，患者日前急診時心電圖顯示是急性心肌梗塞，血栓塞在冠狀動脈的左前降支，經緊急做心導管手術先將小小血栓抽出，再用血管內氣球擴張狹窄的血管並裝置血管內支架，血流恢復暢通後血壓和心跳恢復穩定，稍後意識恢復但仍在加護病房住院數日後續觀察。

他說，雖然年輕、不菸、不酒，加上沒有三高和心血管疾病家族史的人，看起來是心肌梗塞低風險的人，但低風險不等於零風險，而應該要用自己的身體狀況做比較。如果覺得近期身體狀況明顯有變化，例如易喘、活動力下降，雖然只是小小的差異，可能已隱藏心血管的問題。

劉昱成說，心血管狹窄是一種漸進式的疾病，心血管粥狀硬化是慢慢形成，血管血流空間逐漸變窄，到最後完全阻塞就立即昏倒，甚至失去生命。

他說，心血管粥狀硬化到一定程度後才會出現症狀，運動心電圖檢查約有8成的心血管問題看得出來，越早發現心血管疾病可以用藥物治療，或更嚴格控制膽固醇，以防病情的惡化。提醒年輕民眾，千萬不要以為沒有壞習慣，身體都好好壯壯，而輕忽心肌梗塞的可能。