間諜家家酒紅什麼？Jump+還有哪些強作非看不可？

「呵」

大家最近有沒有被這張經典到不行的安妮亞洗版呢？即使不是動漫迷，《SPY×FAMILY間諜家家酒》的名字你一定還是常聽到，這部由遠藤達哉創作的漫畫紅到出圈，改編動畫一登上Netflix便迅速搶佔熱門節目榜，堪稱現象級神作！究竟它有什麼魅力能圈粉無數？今天，就和《DailyView網路溫度計》一起，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來解密，並看看孕育它的日本少年Jump+平台，還有哪些厲害作品吧！

Image Source：twitter／『SPY×FAMILY（スパイファミリー）』アニメ公式

No.5 椅子等劇中物件設計考究

許多漫畫家設計布景道具時，常會拿現實中存在的風景、物件當作參考，SPY×FAMILY的作者遠藤達哉則喜歡在封面的「椅子」上大玩彩蛋，搭配角色的椅子都是出自Le Corbusier、Charles and Ray Eames等名家之手，並呼應了作中角色的性格，像是間諜主角「黃昏」坐的椅子，就透露出一種冷酷幹練的氣場，如果是動畫黨也不必擔心，在片尾曲場景中的燈具、家具也都可以找到彩蛋喔。

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No.4 顏藝表情包當迷因很實用

應該有不少人都是衝著可愛的安妮亞入坑的吧？在劇中，擁有讀心超能力的安妮亞因為可以聽見旁人的心聲，常常不小心聽到其他角色隱藏的秘密或真心話，忍不住就露出的震驚表情超級有喜感，另外也有網友認為，除了和朋友傳訊息很實用、嘲諷滿點的「呵」笑容外，興奮吃瓜或淚眼汪汪等各種顏藝也非常適合做成迷因。

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No.3 人物間的化學效應很暖心

雖然故事的核心角色「佛傑一家」實際上並沒有血緣關係，是由間諜、殺手因工作偽裝需要組成的臨時家庭，但各自隱藏的身分並沒有妨礙洛伊德、安妮亞和約兒，在溫馨的家庭生活中建立真實的羈絆，有讀者就點出：「因為之所以會當上間諜與殺手，也都是出自背後溫柔的動機」這份溫柔具現在家庭互動中，激盪出了令人心暖的火花。

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No.2 題材設定新穎

儘管我們或多或少都看過以冷戰時期為背景的諜報片，也對《史密斯任務》記憶猶新，但在看間諜家家酒的時候，並不會被同樣的既視感困住，這或許可歸功於作者的說故事功夫，將歷史氛圍、武打戲、超能力、戀愛和校園生活......等五花八門的元素整合得極為融洽，在喜劇的架構下，讀者不會覺得「間諜跑去打網球」或是「超能力者成績很差」有什麼不對，也就撐起了本作獨樹一格的題材合理性。

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No.1 角色塑造迷人

不少粉絲可能知道，遠藤老師曾透露過自己以前並不愛畫美型帥哥，也不怎麼喜歡小孩和狗。不過，說到間諜家家酒，成功的角色塑造絕對是圈粉的一大主因，除了又帥又美又潮的外型，人物身後的陰暗秘密和個性上不時露出的反差萌，更是為角色增添上迷人的深度，有粉絲就特別欣賞主角「黃昏」的心路轉變，從一板一眼、任務擺第一的王牌間諜，到逐漸接納自己對於新家人的關心，過程細膩而自然。

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除了間諜家家酒還有這些好看！少年Jump+熱門漫畫

No.5 膽大黨

又名「DAN DA DAN」的《膽大黨》，作者是曾經擔任過知名漫畫《鏈鋸人》作者藤本樹助手的龍幸伸老師，故事從一位不相信世上有外星人的少女「綾瀨桃」與熱愛神祕學的男同學「高倉健」相遇開始，以一場「證明對方相信的外星人與幽靈是不存在的」打賭為契機，獲得了不可思議的能力，開啟後續一連串與奇幻現象戰鬥的異色作品。

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No.4 怪獸8號

《怪獸8號》講述放棄了成為怪獸防衛隊員、就職於清潔公司的32歳男主角「日比野卡夫卡」，在一次的意外中被神秘怪獸附身，獲得變身成為強大的「怪獸8號」的能力，並且下定決心要守護秘密，重拾防衛隊志向的故事，雖然情節設計上並非特別新奇，但俐落明快的畫風和不拖泥帶水的熱血戰鬥場面，保證仍舊讓人血脈賁張。

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No.3 妖幻三重奏

由矢吹健太朗老師推出的《出包王女》是當年陪伴眾多少年度過青春的作品，目前矢吹老師在Jump+平台上連載的《妖幻三重奏》，則是圍繞在妖怪、妖巫女「花奏鈴」和身為除妖忍者的青梅竹馬「風卷祭里」之間的戀愛故事，故事開頭即以主角的性別轉換遭遇引起了熱烈討論，不愧作者「矢吹大神」的名號。

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No.2 終末的後宮

《終末的後宮》是讓Jump+漫畫平台颳起旋風的作品之一，開場便以「99.9%男性死亡的世界，倖存的男主角必須負起責任讓人類延續」這樣簡單明瞭的設定震驚四座，作為一部少年漫畫，連載過程中曾因遊走邊緣的畫面尺度而遭到眾多議論，並於Jump+App下架，讀者僅能從網頁版本瀏覽。

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No.1 我推的孩子

《我推的孩子》標題中的「推」可以解釋為在ACG角色裡，或是偶像團體中最支持的成員。這部作品的劇情加入了轉生、演藝圈、懸疑、復仇劇等眾多元素，描述身為偶像宅的婦產科醫生「五郎」在意外遭殺害後，帶著前世記憶投胎，卻發現自己成為最喜歡的偶像「星野愛」的孩子，並決定要進入演藝圈找尋真相的故事。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年06月08日至2022年06月07日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『少年Jump+熱門漫畫』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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