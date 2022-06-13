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今明晴朗炎熱花東36度高溫 吳德榮：周三有滯留鋒面

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
氣象局表示，今天高溫炎熱，中午前後屏東縣、台東縣地區及花蓮縣縱谷為黃色燈號，請民眾注意減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。
氣象局表示，今天高溫炎熱，中午前後屏東縣、台東縣地區及花蓮縣縱谷為黃色燈號，請民眾注意減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

中央氣象局表示，今明兩天受到南風影響，台灣中南部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖為多雲，午後北部、東北部及東部地區有局部短暫雷陣雨。

氣象局說，今日金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；今、明兩天東南部地區有焚風發生的機率，桃園至苗栗、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及馬祖易有8至9級強陣風。

氣象局表示，今天高溫炎熱，中午前後屏東縣、台東縣地區及花蓮縣縱谷為黃色燈號，請民眾注意減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害。

同時，室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據今晨資料顯示，台灣上空有稀疏消散中的中高雲，各地無降水回波。金馬有濃霧。截至今晨5時3分，各地區平地最低氣溫大多在21至23度之間〔北部(基隆七堵區)21.0度，中部(南投中寮鄉)22.7度，南部(高雄大樹區)23.1度，東部(花蓮壽豐鄉)21.2度〕。

吳德榮說，今、明(13、14日)兩天「西南季風」影響，背風面北部、東半部平地晴朗、「熱如盛夏」，花東則有「焚風」現象，應注意極端高溫(36度以上)的出現；迎風面西南部偶有局部短暫陣雨，午後山區亦有局部短暫陣雨。今日各地氣溫：北部21至35度，中部23至34度，南部23至35度，東部21至36度。

他表示，周三(15日)「滯留鋒」再度南下，掠過台灣北部，各地轉有局部陣雨或雷雨，仍有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率。

吳德榮表示，周四至下周日(16至19日)「滯留鋒」逐日北移，「太平洋高壓」並未增強西伸，南方水氣增多，天氣悶熱、大氣很不穩定，午後有「強對流」發展，仍屬「梅雨季」(5、6月)多雨的型態，應持續注意較大雨勢。

吳德榮 氣象局 高溫

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