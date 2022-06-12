獨／看護人力不足 住院整合照護計畫最大隱憂

衛福部護理及健康照護司下半年試辦「住院整合照護計畫」，由醫院統籌安排住院患者照顧人力，聘請護理佐理員照顧住院患者。對此，已實施2年多照顧共聘試辦計畫的新光醫院表示，新制上路順利與否仍與護佐薪資待遇密切相關，希望健保可以多加給付；人力業者對新制上路樂觀其成，但看護人力不足恐成最大阻礙。

新光醫院總務部課長徐妤姍說，衛福部2020年6月起要求各醫院進行照顧共聘試辦計畫，並列入醫院評鑑，該院由神經科、護理部、總務部、照服中心合作，目前選定神經科的中風患者等，安排一名照服員照顧兩名患者，在護理人員指導下進行餵藥等照護項目。

至於收費，家屬希望照顧費用少一些，而照服員則希望費用高一點。徐妤姍表示，照服員收費必須取得平衡點，目前坊間一名24小時照服員平均收費為2500元，該院收費方式為家屬自費1500元左右，其餘由醫院補貼，照顧到患者出院為止，但如此一來，醫院必須賠錢照護病人。

「住院整合試辦計畫」將由健保支付每天點值750點，徐妤姍說，希望健保署給付提高，可降低病人家屬及醫院負擔。至於患者照顧時間分配，在收案時就會評估，原則上會把兩名病情、治療時程相似的患者配對，讓照護時間較為平均。

自2020年6月起，新光已服務20名患者，但疫情嚴峻時，受限於醫院管制嚴格，若未完整接種疫苗，進入醫院必須先快篩取得陰性證明，許多照服員不願意一直採檢，加上染疫不願意到醫院服務，造成人力短缺，有時必須暫停收案。

提供看護照顧服務的皖美實業公司副總李金祥說，疫情期間，許多人無法進入醫院照顧患者，加上看護不願進入醫院，確實人力供需不平衡。他認為住院整合試辦計畫立意良佳，但最大阻礙就是人力哪裡來？

李金祥也說，部分家屬想加入試辦計畫，但看護人力將會是很大的問題，如果又分為兩班制或三班制，人力更缺，屆時找不到人恐引起民眾反彈，增加看護人力是衛福部當務之急，政府應提供誘因，讓更多人參與。

目前新冠疫情嚴峻，指揮中心規畫照服員進入專責病房照顧中、重症患者，一天3班、每班8小時，照顧6名患者，津貼為5000元。衛福部護理及健康照護司蔡淑鳳說，「住院整合照顧計畫」照服員服務於一般急性病房，與專責病房不同，兩邊人力確實可能互相流動，但已考量平衡性，盡量降低人力互相影響。