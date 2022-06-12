境外平台可訂到非法旅館 觀光局：會要求下架

走出露營帳篷一抬頭，漫天星空，與親朋好友一起野炊、一起談心、一起賞景，重點是完全不用自己扛器具、搭帳篷、準備飲用水和食材、生火烹煮等，因為露營區一應俱全，通通幫你準備妥當，你只要一卡皮箱即可入住！台灣吹起一股Glamping奢華露營風，打破傳統露營框架，主打懶人露營，由營方一手包辦搭起神殿帳、宮廷帳、狩獵帳，甚至是帳篷內就有私人衛浴設備、電器備品和戶外餐桌椅等全包式服務，讓沒有露營經驗的露營新手即便沒有裝備，也能優雅又奢華的享受露宿大自然的樂趣。

2022-06-10 10:01