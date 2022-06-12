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境外平台可訂到非法旅館 觀光局：會要求下架

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
旅館示意圖。 圖／Ingimage
旅館示意圖。 圖／Ingimage

近期有媒體報導，民眾透過境外平台下訂某間旅館，房價每晚高達8千多元，但房內地板有髒汙、壁紙脫落等15項缺失，向地方政府檢舉後發現該間旅館根本沒有合法旅宿執照。交通部觀光局表示，地方旅宿主管機關針對該非法旅館未取得合法登記即經營旅宿業務，已立即派員稽查並進行裁罰，提醒民眾旅遊出差要入住合法旅宿，自身消費權益才有保障。

觀光局表示，現今許多民眾會透過訂房網站訂房，如由國內合法旅行社所經營者，提供房源合法較無疑義，如是境外訂房網站，其未在國內公司登記，房源可能包含非法旅館，觀光局已多次行文及邀集該等境外訂房網站業者開會，要求將非法旅宿資訊下架，因此就上述發生消費爭議的非法旅館，將即要求該境外訂房網站下架。

觀光局提醒民眾，旅遊出差應入住合法旅宿，可先至台灣旅宿網（https://taiwanstay.net.tw/）查詢合法旅宿再訂房，已請合法旅宿業者刊登廣告應載明旅宿登記證號，讓消費者識別。

在稽查非法旅宿方面，觀光局說，已督導地方政府稽查工作，並給予地方政府執行稽查業務補助。針對非法旅館及日租套房，110年全台總計開罰692次，民宿部分共處罰425次。另外，為遏止非法旅宿及保障消費者權益，發展觀光條例並已增訂第55-1條，對於非法旅宿業者刊登廣告或營業訊息，最高可處30萬元罰鍰。

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