停經婦跑錯科...胃痛胸悶竟是骨質疏鬆 三招預防骨鬆三高

一名剛停經的婦女不小心跌倒導致胸椎、腰椎處疼痛，因沒有太嚴重的外傷而忽略就醫，幾天後覺得胃部悶痛到腸胃科看診，腹部X光一照，醫師驚覺骨頭有異狀，進一步檢查，確診為骨質疏鬆導致的脊椎骨折，而引起胃痛，才趕緊轉至骨科進行正確治療。據統計，國內50歲以上女性近四成有骨質疏鬆症，大約三分之一的台灣婦女在一生中會發生一次脊椎體、髖部或腕部之骨折，其危險性不能忽視。

七賢脊椎外科醫院副院長蔡東翰表示，隨著年齡增加，骨質流失無法避免，尤其女性進入更年期後，雌激素分泌急遽減少，影響骨質、骨密度正常數值，因此，高風險族群婦女，更應定期追蹤篩檢，預防骨折引發的風險。

根據世界衛生組織的資料顯示，骨質疏鬆已成為全球第二大流行病，僅次於心血管疾病，悄然無聲的破壞進程容易讓人掉以輕心。蔡東翰說，骨質疏鬆幾乎沒有明顯症狀、不易察覺，患者等到因為輕微碰撞、跌倒而骨折或骨裂時，才驚覺骨頭密度已經不足。骨鬆引發的骨折常見於手腕、脊椎、髖關節等部位，而髖部骨折易造成嚴重併發症，演變成失能、臥床不起。

蔡東翰強調，骨骼會隨著年齡產生老化現象，變得愈來愈脆弱，高風險族群應該要提早「顧筋骨」，除了基本的飲食，攝取充足的鈣質、維生素D和蛋白質，配合運動幫助骨骼與肌肉的發育外，當女性50歲之後，若停經或經期開始不規律時，就應該要定期每1至2年做一次骨質密度檢查。