下周「水金火木土」5星併現 九星連珠時機也曝光

相傳「五星連珠天現祥瑞，九星連珠必有異象」，行星連珠彷彿帶有神秘力量，但台北市天文協會理事長劉志安說，這類景象其實並不罕見，下周起晨間的東方，「水金火木土」5行星將在天際一字排開，更預告18日至28日將出現九星連珠。

天文專家劉志安近期在臉書社團「台灣星空守護聯盟」指出，行星連珠是有趣的天文現象，且將在6月中旬，也就是下周起在晨間的東方登場，並引用其5月初就分析到的天象預報，提醒大眾下周起不僅「五星連珠」，「九星連珠」也會出現。

根據行星路徑預測，劉志安表示，6月中旬在晨間的東方，「水金火木土」5大行星將一字排開在天空，到了周末（18日）起至28日，月球也會加入湊熱鬧，因此屆時會多1顆明亮的星體，原則上用肉眼就能看到他們在空中一字排開。

而今年6月中下旬除了五星與月球連珠，更特別的狀況是，另外3顆行星，應該說早期9大行星的成員，天王星、海王星、冥王星也在其中，形成水星、金星、天王星、火星、木星、海王星、土星、月球、冥王星，另類的「九星連珠」天象。

至於五星、九星連珠是否真的有神秘力量，不得而知，但劉志安表示，事實上「行星連珠」景象不是罕見的，因行星本來就是繞日運行，相對於與地球的觀測位置，行星在清晨或黃昏一字排開是常見的，只是在同一邊的數量與順序會一直變化。