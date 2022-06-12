一張圖看天氣！熱兩天又有鋒面在這天襲台 降雨熱點曝光

中央氣象局表示，周一、二各地留意高溫悶熱，周三、四鋒面接近，各地天氣轉不穩定；其他時間因為偏南風及西南風，中南部和台東偶雨；各地尤其要留意午後雷陣雨，馬祖距離鋒面最近，要注意時雨時風，有時能見度差。

周一、二受西南風影響，中南部偶有短暫陣雨、雷雨，北部、東半部多雲到晴，午後局部雷陣雨，周二午後雷陣雨的範圍較周一再廣一點。注意周一、二悶熱，東南部地區有焚風發生的機率，屏東、台東、花蓮縱谷注意高溫。

周三、周四鋒面接近，西半部有短暫陣雨、雷雨，東半部有午後短暫雷陣雨，周五到周日鋒面離開，偏南風帶來稍多水氣。南台東、南部、中部偶有短暫陣雨、雷雨，北部、東部、東北部午後短暫雷陣雨。