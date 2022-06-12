聽新聞
test
0:00 / 0:00
一張圖看天氣！熱兩天又有鋒面在這天襲台 降雨熱點曝光
中央氣象局表示，周一、二各地留意高溫悶熱，周三、四鋒面接近，各地天氣轉不穩定；其他時間因為偏南風及西南風，中南部和台東偶雨；各地尤其要留意午後雷陣雨，馬祖距離鋒面最近，要注意時雨時風，有時能見度差。
周一、二受西南風影響，中南部偶有短暫陣雨、雷雨，北部、東半部多雲到晴，午後局部雷陣雨，周二午後雷陣雨的範圍較周一再廣一點。注意周一、二悶熱，東南部地區有焚風發生的機率，屏東、台東、花蓮縱谷注意高溫。
周三、周四鋒面接近，西半部有短暫陣雨、雷雨，東半部有午後短暫雷陣雨，周五到周日鋒面離開，偏南風帶來稍多水氣。南台東、南部、中部偶有短暫陣雨、雷雨，北部、東部、東北部午後短暫雷陣雨。
氣象局提醒，這陣子容易降雨，外出請攜帶雨具備用，留意氣象局最新天氣資訊，不下雨感到悶熱，記得多補水。於溪河、海濱戲水要特別注意安全，並隨時留意天氣變化，山區活動留意天氣轉變。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言