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清代古宅闖關文資失敗近期圍起鐵皮 在地嘆無溝通平台

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
北投區「明德路51號」的魏厝鉅鹿堂。圖／李庚霖提供
北投區「明德路51號」的魏厝鉅鹿堂。圖／李庚霖提供

北投區「明德路51號」的魏厝鉅鹿堂，興建歷史最早可追溯至清朝，不過2020年未通過北市府文化局的文資審議，因此遭到法拍，近期已圍起鐵皮。唭哩岸文化工作室創辦人李庚霖表示，所有文資案例都很像，遇到私人產權的時候並沒有很好的對話跟溝通平台，希望大家看到文資除了錢財之外的價值。

鉅鹿堂是魏家83世祖也是渡台第六祖的魏沛然興建，經歷了清朝跟日本時代兩個政權。根據李庚霖調查，鉅鹿堂坐北朝南，有內外埕之分，內埕、正身與左右護龍為較私密的生活起居空間，同時鉅鹿堂是北部罕見的合院式傳統民居，屋身採「火庫起」建築形式，以「磚」拖簷，入口立面採凹壽設計，正身入口牆面上嵌「鉅鹿」牌匾，以精緻泥塑呈現書法之美。

所有權人當時在文資審議會議指出，除神明廳外均已坍塌毀損、殘破不堪使用，屋內無值得紀念保存特殊文物。純屬年代較久遠之單一的一般農村民宅，沒有名人住過，也沒有發生過任何歷史事件，更無建築群聚落形成群聚效應，因此認為不宜指定為歷史建物。最後文資委員投票決議，以一票之差，確定鉅鹿堂不具文資身分。

如今鉅鹿堂周邊已圍起鐵皮，李庚霖表示，所有文資案例都很像，遇到私人產權的時候並沒有很好的對話跟溝通平台，網路上討論說家裡資產變成古蹟是「損失」，但其實過程中有很多配套政府獎勵措施，這是也是很多文資案子的縮影，希望大家看到文資除了錢財之外的價值。

台師大助理教授蕭文杰表示，北投石牌三大家族賴、謝、 魏三家，謝家已拆除、賴家剩一處，而魏家是石牌開拓史的重要代表，過去魏家還曾經營煤礦產業，就連振興醫院原址過去也是魏家財產之一，魏家是重要的在地家族，如今能見證魏家歷史的就只剩鉅鹿堂。

建築 北投 法拍

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