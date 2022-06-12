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完善大眾運輸轉乘、促進觀光 新竹將增3條公車路線

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹今年下半年預計新增3條公車路線，以高鐵新竹站為中心，分別聯絡新竹火車站、明新科大及觀霧森林遊樂區。圖／縣府提供
新竹今年下半年預計新增3條公車路線，以高鐵新竹站為中心，分別聯絡新竹火車站、明新科大及觀霧森林遊樂區。圖／縣府提供

新竹縣為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，預計以高鐵新竹站為中心，新增3條公車路線，分別聯絡新竹火車站、明新科大及觀霧國家森林遊樂區，其中最長路線是高鐵站往觀霧山莊，單趟約70公里、車程3小時，有望吸引更多遊客前往觀霧遊覽。

縣府交旅處指出，已規畫的3條路線分別是往來高鐵新竹站與新竹火車站的「快捷9號」、高鐵新竹站至明新科技大學間的「快捷10號」以及高鐵新竹站往來觀霧山莊的「觀光8號」，預計今年下半年正式上路。

目前新竹縣已有6條快捷公車及3條觀光公車路線，交旅處盼能藉今年3條新路線上路上，讓民眾更方便利用，並完善新竹地區的大眾運輸路網，其中往來高鐵新竹站與明新科大的快捷10號正洽談公車進入校園計畫，方便學生及沿線居民利用公車通勤上課。

此外，雖高鐵新竹站與新竹火車站間已有台鐵六家線營運，不過六家線並未經竹北市區通過，使得竹北地區民眾要往來新竹火車站或高鐵新竹站並非那麼方便，因此預計快捷9號上路後，能彌補新竹市區、竹北市區及高鐵站之間的直達公車運能，完善新竹地區的大眾運輸路網、增加更多運輸節點。

3條新路線中路程最長的觀光8號則預計聯絡高鐵新竹站與觀霧森林遊樂區，交旅處指出因雪霸國家公園是熱門的登山景點之一，但現階段如欲前往只能自駕或透過旅行業者包車，因此經多方評估後，確有增闢公車路線的必要性。

初步規畫觀光8號沿線聯絡多處景點，包含竹東遊客中心、竹東軟橋彩繪村、五峰清泉部落及雪霸休閒農場等，單趟車程約3小時，因車程較長，為讓遊客休息方便，因此中途會在清泉部落的張學良文化園區稍作停留。

交旅處長游志祥表示，觀光8號每班次限約20名乘客，可能採預約搭乘制，不過因沿線景點眾多，且票價僅270元，每天來回共4班次，可以讓喜愛前往五峰、雪霸旅遊的民眾有出行新選擇，因此不怕沒人搭，更期望打造新竹縣「黃金大霸」觀光路線。

他也推薦，清泉部落除了有張學良故居、三毛夢屋，還能體驗溫泉泡腳，雪霸休閒農場園內則種植許多果樹，還有度假木屋，而觀霧更有多條森林步道可賞巨木、瀑布，留宿觀霧山莊還可觀星賞月，春季更有「霧社櫻王」盛開美景，邀請民眾公車開通後前來新竹遊玩。

新竹 高鐵 公車

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