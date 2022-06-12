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開拓外銷管道快部署 高雄首選芭樂插旗加拿大龍頭超市

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市農業局與加拿大指標大型連鎖超市Save-on-foods合作，舉行「高雄首選推廣周」試吃活動，並與當地知名餐廳推出聯名日「Tasty Guava Day」。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局與加拿大指標大型連鎖超市Save-on-foods合作，舉行「高雄首選推廣周」試吃活動，並與當地知名餐廳推出聯名日「Tasty Guava Day」。圖／高雄市農業局提供

高市府農業局深耕加拿大市場，輔導產地取得Global GAP認證，加拿大成為高雄芭樂最大的出口國，並網羅白人與華人屬性超市，上架連鎖通路。

農業局表示，今年首次與當地指標大型連鎖超市Save-on-foods合作，昨、今周末舉行「高雄首選推廣周」試吃活動，並與當地知名餐廳推出聯名日「Tasty Guava Day」，以創意翻玩芭樂，推出充滿「食驗」精神的料理。

農業局表示，Save-on-foods超市於7家指標門市上架高雄珍珠芭樂，此連鎖超市在加拿大當地共有165家分店，位於BC省分店就有110家，店面因應各區人口有不同的營業樣貌，為複合式店面。今年4月農業局搶先在Save-on-foods、PriceSmart Foods與Urban Fare等超市上架芭樂與蜜棗，並推出試吃活動，獲得消費者回響，吸引通路持續下單，6月抵達港口新鮮上架。

農業局統計，高雄目前芭樂外銷加拿大數量達267公噸，每月穩定出口1至2個貨櫃，持續至今年底，芭樂1年四季皆有產量，將全年穩定供應。

今年農業局更推廣芭樂聯名活動「Tasty Guava Day」，與當地餐廳合作，法式甜點餐廳Buttermere Patisserie老闆Jamie是來自高雄的年輕人，創的「珍珠芭樂梅子塔」，靈感來自幼時美好回憶，Jamie將芭樂果丁鋪滿塔皮，再將濃厚的芭樂果泥紮實填滿，最後還在鮮奶油灑上梅子粉與金箔點綴，充滿巧思。

Torafuku寅福餐廳老闆Steve最拿手跨界亞洲菜，本次聯名日推出的Guava spritz，使用鮮榨高雄首選芭樂果汁搭配溫哥華本地釀造琴酒，以火烤噴灑琴酒，再用蝶豆花做出漸層感，無論在視覺與味覺都是盛宴，喝起來別有一番風味。

Yumbunnys餐廳則是將芭樂做成法式濃湯，以新鮮芭樂榨汁結合青碗豆及法式香料熬煮，芭樂的香氣及碗豆的鮮味，提升濃湯的口感及營養價值。

高市農業局長張清榮表示，為讓全世界都品嘗到來自高雄的優質農產品，農業局積極輔導在地農民提升各項農產品質。近幾年高雄特產的番石榴、金煌芒果與火龍果，在加拿大已擁有高人氣，高雄首選品牌即代表安全、安心、高品質的農產保證，這也讓高雄農產品近年不斷銷往加拿大、馬來西亞、日本及中東地區等地，農業局將持續積極推展拓銷活動，為農民爭取更寬廣的外銷通路。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

高雄市農業局與加拿大指標大型連鎖超市Save-on-foods合作，舉行「高雄首選推廣周」試吃活動，並與當地知名餐廳推出聯名日「Tasty Guava Day」。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局與加拿大指標大型連鎖超市Save-on-foods合作，舉行「高雄首選推廣周」試吃活動，並與當地知名餐廳推出聯名日「Tasty Guava Day」。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局與加拿大指標大型連鎖超市Save-on-foods合作，舉行「高雄首選推廣周」試吃活動，並與當地知名餐廳推出聯名日「Tasty Guava Day」。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局與加拿大指標大型連鎖超市Save-on-foods合作，舉行「高雄首選推廣周」試吃活動，並與當地知名餐廳推出聯名日「Tasty Guava Day」。圖／高雄市農業局提供

加拿大 農民 馬來西亞

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