續食行動從人擴及動物 醜蔬果愛很大

全球每年至少13億噸食物遭浪費，愈來愈多人認知到剩食嚴重性，投入募食、惜食、續食行列，家樂福將下架但還能食用的商品轉送給高雄市壽山動物園就是一例。家樂福公共事務部部長陳依芳說，醜蔬果賣相變差，不減風味、營養，沒賣完的商品能成為愛心，是最棒的去處。

高雄市壽山動物園有超過300隻動物，一年採購肉類、蔬果、飼料等費用約970萬，雖然得以吃飽，但品項相對固定、單調，動物園獲得家樂福資源挹注，每1至2周到家樂福營業據點收取下架蔬果，當中有不少是進口好料，讓動物能加菜或當點心。

賣場下架的醜蔬果不只用來照顧動物，2016年起，家樂福加大力道推動續食行動，在高雄與社團法人高雄市慈善團體聯合總會合作推「阿福食物銀行」，食物扶助弱勢家戶，透過平台分配續食資源，協助弱勢族群舒緩生活壓力。

陳依芳說，會下架的商品可能是賣不掉、賣剩下或包裝略有破損，過去是走報廢一途，卻造成浪費，推動續食後，評估食品安全無虞者，就會送往續食之路。近期從人的續食，擴大為動物的續食，將食物品質做更精細分級，用最短時間將食物送到需要的人手上，讓續食效益發揮到淋漓盡致。

除了下架商品能成為愛與祝福，家樂福文教基金會在各分店設有一個花車，啟動「食物募集計畫」，鼓勵民眾將用不到的贈品捐出，有民眾會將買一送一商品放一份到捐贈平台，業者會定期打包，送給社福團體。