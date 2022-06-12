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「飛閱台灣-齊柏林紀念攝影展」台北101登場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
展出作品「台北・101 大樓」。圖／台北101提供
展出作品「台北・101 大樓」。圖／台北101提供

今年為齊柏林逝世五周年，由看見・齊柏林基金會主辦，台北101與Epson贊助的「飛閱台灣-齊柏林紀念攝影展」，在台北101的Gallery 101開展。現場展示齊柏林多幅經典空拍作品以及影片，以及莫拉克風災、921地震等天災重創台灣及人為破壞國土的影像，提醒觀者台灣土地與環境正面臨的危機。

齊柏林自1990年投入空中攝影，2013年以「看見台灣」空拍紀錄片引發環境議題熱潮，並帶動台灣環境運動快速推展。在齊柏林25年空拍歷程中，為台灣土地留下了10萬張傳統正片、50萬張數位照片及1,000小時影片素材等大量影像資源，成為彌足珍貴的人文資產。

【齊柏林逝世五周年︱飛閱台灣-齊柏林紀念攝影展】

台北101

第一展區：辦公大樓一樓Gallery101

2022/6/10～ 7/15（10:00-18:00）

第二展區：購物中心五樓觀景台入口處認識台灣數位展區

六月底展出（詳情於「齊柏林的飛閱台灣」臉書粉絲頁公告）

展出作品「宜蘭・龜山島」。圖／台北101提供
展出作品「宜蘭・龜山島」。圖／台北101提供
展出作品「莫拉克風災-高雄・六龜大佛危坐」。圖／台北101提供
展出作品「莫拉克風災-高雄・六龜大佛危坐」。圖／台北101提供
展出作品「台中・大肚溪污染」。圖／台北101提供
展出作品「台中・大肚溪污染」。圖／台北101提供
齊柏林紀念攝影展即日起至7月15日在台北101展出。圖／台北101提供
齊柏林紀念攝影展即日起至7月15日在台北101展出。圖／台北101提供

柏林 空拍

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