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「飛閱台灣-齊柏林紀念攝影展」台北101登場
今年為齊柏林逝世五周年，由看見・齊柏林基金會主辦，台北101與Epson贊助的「飛閱台灣-齊柏林紀念攝影展」，在台北101的Gallery 101開展。現場展示齊柏林多幅經典空拍作品以及影片，以及莫拉克風災、921地震等天災重創台灣及人為破壞國土的影像，提醒觀者台灣土地與環境正面臨的危機。
齊柏林自1990年投入空中攝影，2013年以「看見台灣」空拍紀錄片引發環境議題熱潮，並帶動台灣環境運動快速推展。在齊柏林25年空拍歷程中，為台灣土地留下了10萬張傳統正片、50萬張數位照片及1,000小時影片素材等大量影像資源，成為彌足珍貴的人文資產。
【齊柏林逝世五周年︱飛閱台灣-齊柏林紀念攝影展】
台北101
第一展區：辦公大樓一樓Gallery101
2022/6/10～ 7/15（10:00-18:00）
第二展區：購物中心五樓觀景台入口處認識台灣數位展區
六月底展出（詳情於「齊柏林的飛閱台灣」臉書粉絲頁公告）
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