飛魚季來了 歡迎饕客來東北角享用大餐

新北市東北角海岸線，擁有明媚的山海景致及各具特色的美麗漁港，更盛產許多美味海鮮，鮮嫩肥美的飛魚現在正是盛產季節，無論清蒸或紅燒都能讓人回味無窮，新北市邀請民眾一起來品嘗美味飛魚。

飛魚最具特色的標誌，是那一對超出體長一半以上宛如翅膀的胸鰭，雖然不能像鳥類翅膀般鼓動空氣展翅高飛，卻能讓牠們在被鬼頭刀等掠食者追捕時，躍出水面展開胸鰭滑翔，就如同飛翔於海面上一樣逃離險境，又因外型像烏魚，因此民間稱之為「飛烏」。

貢寮漁民周思億說，飛魚有跟烏魚一樣迴游經過台灣的習性，每年5至7月飛魚群會隨著黑潮向北游經東北角海域，這段期間出海作業的棒受網漁船經常捕捉到飛魚，此時的飛魚鮮嫩肥美正是當季，喜歡嚐鮮的老饕們千萬不要錯過。

富士海鮮餐廳老闆娘楊晴惠表示，飛魚一般都會以最傳統的薄鹽或是一夜干來增加保存性。口味喜歡清淡點的朋友，料理飛魚時只需撒上切好的薑絲，電鍋外鍋加一杯水蒸熟，就是一道鮮味十足的清蒸飛魚，而喜歡重口味的朋友，可以將蔥、薑爆香後放入飛魚煎熟，再加入少許水及適量的醬油和糖一起中火拌煮，最後加入料酒、蔥白、蒜片及辣椒調味，以中火慢煮至醬汁收乾後起鍋，就是一道色香味俱全的紅燒飛魚。

新北市漁業處表示，新北市海域有許多美麗的漁港及漁村值得大家前往旅遊，欣賞美麗的海景外，還可以品嚐當地盛產的飛魚、四破、小卷、石花菜及麒麟菜等美味海鮮，歡迎大家假日來趟新北市海岸小旅行，眾多美麗的漁港秘境及當季海味等你來遊覽及嚐鮮。