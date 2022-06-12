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今晚雨勢趨緩 下一波梅雨鋒面周三報到 西部慎防雷雨
中央氣象局表示，今天雨勢愈晚愈緩，明、後天受西南風影響，中南部有局部短暫陣雨、雷雨，北部、東部以午後雷陣雨為主，下一波梅雨鋒面系統在周三、周四報到，台灣天氣將不穩定，為西半部帶來局部短暫陣雨、雷雨，其他地區也要留意午後雷陣雨。
氣象局預報員林定宜表示，今天中部以北及靠山區地區白天仍斷斷續續有雨，其他地區雨勢比較零星，但到了晚上各地雨勢逐漸趨緩，因為鋒面將移動到台灣北部海面。明天鋒面會更加北移，預計到東海附近區域，台灣明天天氣整體受到西南風增強影響，中南部地區有局部短暫陣雨、雷雨，北部、東北部、東部地區則以午後降雨為主。
林定宜表示，今明兩天西南風增強，溫暖如夏，台灣東南部可能有焚風，周三、四將有下一波鋒面靠近，台灣附近天氣再度不穩定，尤其西半部有局部短暫陣雨、雷雨，其他地區也有雨勢，周五、六則轉為偏南風影響。
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