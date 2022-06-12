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蟬脫殼羽化聽見蟬鳴 武陵農場：代表春天結束夏天已到

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
武陵農場出現蟬脫殼畫面，代表夏天已到。圖／武陵農場副場長胡發韜提供
武陵農場出現蟬脫殼畫面，代表夏天已到。圖／武陵農場副場長胡發韜提供

武陵農場這幾天出現蟬脫殼畫面，副場長胡發韜今天發現，他表示，此畫面代表端午、芒種已過，春天結束，夏天已到，他說蟬幼蟲在土裡生活7年，羽化後生命只有12到21天，武陵農場每年6到8月都可看到且聽到這些生命的美好。

武陵農場副場長胡發韜今天在農場巡視，看到春末夏初常見的蟬蛻，他說蟬大多在傍晚時從土裡爬出，找到最近的支撐物，常見的就是樹幹，開始羽化脫殼，他提醒遊客觀察不要去碰觸，受到干擾有可能羽化失敗死掉。

胡發韜表示，武陵農場目前白天氣溫約15到20度，舒適涼爽，蟬脫殼代表夏天已到，目前看到的台灣騷蟬是台灣特有種的大型蟬，體長3至5公分，舊名「台灣蜩」，喜於清晨、黃昏時鳴叫，具趨光性，體色主要為暗褐色及淡綠色，身體覆蓋金色鱗毛。

農場目前可看到蟬脫殼羽化，也能聽到部分蟬鳴聲，再過幾天，更多蟬鳴集合，將讓民眾印象深刻。

武陵農場出現蟬脫殼畫面，代表夏天已到。圖／武陵農場副場長胡發韜提供
武陵農場出現蟬脫殼畫面，代表夏天已到。圖／武陵農場副場長胡發韜提供
武陵農場出現蟬脫殼畫面，代表夏天已到。圖／武陵農場副場長胡發韜提供
武陵農場出現蟬脫殼畫面，代表夏天已到。圖／武陵農場副場長胡發韜提供

武陵農場

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