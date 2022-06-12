2022屏東電影節徵件開跑 首獎60萬元

屏東縣政府所舉辦「2022屏東電影節」開跑，本屆以「屏東Come True」為主題，象徵屏東這幾年成為美好品牌，終於達成夢想，即日起到7月10日為第一階段劇本徵件，採線上報名，歡迎各方影視創作者運用想像力及發揮創意，帶著自己的精彩作品共同角逐最高首獎60萬元。

屏東電影節今年邁入第七屆，培育許多影視創作人才，縣長潘孟安說，疫情影響，讓人們生活產生許多變化，影像拍攝受到諸多限制，卻也是創作者突破框架、脫穎而出的最佳時機，並鼓勵創作者們在後疫情時代，發揮想像力構築出無限可能，期待各方創作好手們加入競賽行列大顯身手，且結合在地文化激發出全新火花，讓屏東的美好故事隨著創作者的電影夢翱翔天際。

潘孟安說，近幾年經由團隊與縣民共同努力，屏東不再是遙遠的代名詞，而是閃耀國際的「美好品牌」，期望夢想中的屏東藍圖隨著各項目標開花結果能愈來愈清晰，實現屏東Come True。

屏東電影節自2015年起，辦理徵選活動來支持與鼓勵台灣電影創作者，每年邀請多位製片、導演、影評人等擔任評審委員，歷經多年耕耘，除吸引許多新秀挑戰，影視圈影人也紛紛投入參賽。

以2021年屏東電影節首獎《猴東梅偵探社》為例，該片是由曾入圍金馬獎的知名動作導演楊志龍所製作，劇本以重拾童年回憶及夢想的偵探任務為主軸，不畏疫情號召了影視界的好友一同跑遍屏東縣內知名景點，藉由影像讓屏東的城市印象更加立體，縣府經過導演同意後，也特別剪輯《猴東梅偵探社》作為首波宣傳影片，希望能吸引更多學子、影視工作者來投稿。

屏東電影節徵件活動分為海選及決賽兩階段評選，海選階段每位參賽者提交可拍成10-20分鐘的電影劇本， 每位參賽者提交 作品以1件為限，需附上完整標題及200字以內之作品大綱或創作概念說明，後續評選將由電影製作業、後製、發行業、映演業等不同領域的七位電影人，擔任本次評審，評審將選出10組的優質團隊將進入決選。

入選決選隊伍，縣府將提供每隊駐地拍攝補助經費10萬元，並由導師指導拍攝技巧、調整方向及內容，預計於8月至9月中旬駐地拍攝，屆時各團隊應依中央流行疫情指揮中心最新防疫規定，遵守各項防疫指引，最後決賽階段將由評審團共同選出首獎、網路人氣獎、最佳攝影獎、最佳編劇獎、最佳剪輯獎、最佳演員獎及最佳導演獎等，並角逐最高首獎獎金60萬元。

縣府傳播暨國際事務處表示，屏東電影節歷屆以來的優秀作品，可以讓大家看到創作者們如何透過影片中不同視角，勾勒出心目中最美的屏東，即使在去年疫情紛擾的情況下，仍有許多精彩動人的作品產出，今年主題「屏東Come True」，持續打造競賽平台，並補助入選決賽團隊拍攝經費，支持電影人築夢。

2022屏東電影節相關資訊及報名方式請上官網查詢https://2022pingtungfilm.com/