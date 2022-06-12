仍較大雨勢入夜天氣好轉 吳德榮：周三滯留鋒再度南下

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，滯留鋒雲帶今晨籠罩台灣，除屏東、台東以外，皆有降水回波，伴隨明顯降雨。

他說，今天滯留鋒逐漸北移，各地仍有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢；晚起轉晴，降雨停歇。北部21至32度，中部23至33度，南部22至34度，東部22至35度。

吳德榮表示，明天、周二西南季風偏強，背風面北部、東半部平地晴朗、熱如盛夏，花東則有焚風現象，應注意極端高溫36度以上的出現；迎風面西南部則有局部短暫陣雨的機率，午後山區亦有局部陣雨。

吳德榮說，周三滯留鋒再度南下，掠過台灣北部，各地轉有局部陣雨或雷雨，仍有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率。

他說，周四至周六滯留鋒逐漸北移至長江流域，太平洋高壓並未增強西伸，南方水氣增多，天氣悶熱、大氣很不穩定，午後有強對流發展，仍屬梅雨季多雨的型態，應持續注意。