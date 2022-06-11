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影／台鐵列車行經台東線竟劇烈抖動 晚上將加固養護

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵鳴日號列車委託雄獅旅遊經營，今日卻被拍到行經台東線南平至萬榮路段時，列車劇烈抖動，讓人捏一把冷汗。報系資料照
台鐵鳴日號列車委託雄獅旅遊經營，今日卻被拍到行經台東線南平至萬榮路段時，列車劇烈抖動，讓人捏一把冷汗。報系資料照

台鐵「鳴日號」觀光列車委託雄獅旅遊經營，打造國內最高級鐵道旅遊，今日卻流出一段影片，一列鳴日號行駛至台鐵台東線南平至萬榮路段時，竟出現列車劇烈抖動、輪子騰空飛起的情形，令網友捏一把冷汗。

台鐵局回應，今日上午列車經過台東線南平-萬榮間(K31+900-K32+200)，因該處所鐵道局刻正辦理雙軌化工程，因此列車經過時產生晃動。台鐵調度所接獲通知，即刻將該處行車速度降為15公里慢行，並通知花蓮工務段人員趕抵現場，進行整修後將行車速度提至30公里慢行，同時持續派員現場監視，確保行車安全。

由於交通部鐵道局正在該處施作雙軌工程，抽換鋼軌工程擾動地基，也影響到列車運行。台鐵局已協調鐵道局東工處調動大型機具，今天晚上配合封鎖、斷電，辦理加固養護。

觀光列車 台鐵 鐵道

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