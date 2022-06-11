6月15日起恢復旅客轉機 桃園機場提5大措施因應防疫

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
中央流行疫情指揮中心今日宣布，因考量國際國內疫情及防疫與醫療量能，並促進經濟及社會活動與國際必要交流，自今年6月15日零時起(航班表定抵台時間)，開放旅客轉機。桃園國際機場也因應指揮中心政策，提出5大相關防疫措施，且預計13日邀集航空公司進行轉機實地模擬演練。記者季相儒／攝影
中央流行疫情指揮中心今日宣布，因考量國際國內疫情及防疫與醫療量能，並促進經濟及社會活動與國際必要交流，自今年6月15日零時起(航班表定抵台時間)，開放旅客轉機。桃園國際機場也因應指揮中心政策，提出5大相關防疫措施，且預計13日邀集航空公司進行轉機實地模擬演練。記者季相儒／攝影

中央流行疫情指揮中心今日宣布，因考量國際國內疫情及防疫與醫療量能，並促進經濟及社會活動與國際必要交流，自今年6月15日零時起(航班表定抵台時間)，入境檢疫天數從現行7天改為「3+4」，適用所有旅客，並同時開放旅客轉機。桃園國際機場也因應指揮中心政策，提出5大相關防疫措施，且預計13日邀集航空公司進行轉機實地模擬演練。

桃園機場今天下午發布新聞稿表示，因應6月15日凌晨零時起恢復旅客轉機作業，桃園機場公司也提出5項轉機措施，包含轉機時間及出發地或目的地的限制條件由民航局訂定；機場工作人員防護裝備均按目前規定辦理；環境清消上依桃園機場防疫3級警戒標準執行，廁所每小時清消1次，轉機候機室淨空時，針對旅客易碰觸區域擦拭消毒，每日進行1次深度清消。

桃園機場公司規劃，轉機（過境）旅客由航空公司地勤人員引導至出境層的指定區域（含貴賓室）等候，依候機時間再引導至下一航班登機門登機；旅客如有購買免稅商品需求，將由免稅店業者配送至指定候機室（含貴賓室）。

桃機公司並表示，規劃於13日邀集航空公司進行轉機實地模擬演練，並滾動檢討相關作業程序。

中央流行疫情指揮中心今日宣布，因考量國際國內疫情及防疫與醫療量能，並促進經濟及社會活動與國際必要交流，自今年6月15日零時起(航班表定抵台時間)，開放旅客轉機。桃園國際機場也因應指揮中心政策，提出5大相關防疫措施，且預計13日邀集航空公司進行轉機實地模擬演練。記者季相儒／攝影
中央流行疫情指揮中心今日宣布，因考量國際國內疫情及防疫與醫療量能，並促進經濟及社會活動與國際必要交流，自今年6月15日零時起(航班表定抵台時間)，開放旅客轉機。桃園國際機場也因應指揮中心政策，提出5大相關防疫措施，且預計13日邀集航空公司進行轉機實地模擬演練。記者季相儒／攝影

桃園機場 轉機

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