6月15日零時起 國籍航空機組員打滿3劑疫苗調整為0+7

中央流行疫情指揮中心今日宣布，經交通部民航局、國籍航空公司及機組員等持續努力及落實執行「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，且外站嚴格管理、機上適當防護及機組員追加劑疫苗完成率達98%以上，惟考量國外流行之變異株(BA.4、BA.5、BA.2.12.1等)相較於國內流行之BA.2變異株傳播力較高且疫苗免疫逃脫情形較為嚴重，爰自6月15日零時起(以表定航班抵台時間計算)，調整國籍航空機組員返台後之檢疫防疫措施如下：

1.入境旅遊疫情第三級地區(長程航班)：

(1)已接種疫苗追加劑且滿14天者採行「以篩代檢」:7天自主健康管理(D0-PCR檢測；每2日快篩或PCR檢測)。

(2)未接種疫苗追加劑(含已接種追加劑但未滿14天)者：3天居家檢疫(一人一室為原則，不得外出)+4天自主健康管理(D0-PCR檢測；D4-D7每日快篩或PCR檢測)。

2.當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區(短程航班)：

(1)已接種疫苗追加劑且滿14天者：5天自我健康監測，且每5天快篩或PCR檢測；倘最後一次派飛達5天且未再派飛者，得免續定期採檢(再次派飛後應重新計算)。

(2)未接種疫苗追加劑(含已接種追加劑但未滿14天)者：7天自主健康管理，且每7天PCR檢測；倘最後一次派飛達7天且未再派飛者，得免續定期採檢(再次派飛後應重新計算)。

此外，關於國籍航空機組員機上個人防護裝備，則參酌國際經驗及經國內專家諮詢會議討論建議，得依機組員執勤風險調整如下:1.服務一般旅客時：外科口罩、手套；2.機上環境清消：外科口罩、手套、面罩/護目鏡、防潑水隔離衣；3.遇有呼吸道症狀旅客時：得由機組員評估暴露風險及穿著個人防護裝備。