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交通部擬發小黃駕駛一次性5000元補貼 助度難關

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
交通部擬發給計程車業每人一次性5000元防疫物資補貼。記者余承翰／攝影
交通部擬發給計程車業每人一次性5000元防疫物資補貼。記者余承翰／攝影

交通部向行政院爭取60億元預算用於運輸業、觀光旅遊業振興。據了解，交通部擬針對小客車租賃業短租車給予第3季汽燃費減半徵收，計程車業每人一次性5000元防疫物資補貼，最快7月撥付，盼能協助業者度過難關。

由於計程車屬於大眾交通運輸，原本就免徵汽燃費，交通部規劃提高防疫物資補貼額度。交通部路政司長林福山說，考量本土疫情仍嚴重以及計程車業營業特性，且駕駛容易接觸不特定人士、防疫風險較高，故每名駕駛規劃給予五千元防疫物資補貼，預計最快7月一次性撥付。

林福山說明，針對遊覽車業以及小客車租賃業的短租車，將減半徵收今年第3季、即7月至9月的汽燃費，以一輛排氣量2000cc的汽車為例，一季可補貼約3600元。

中華民國小客車租賃公會全國聯合會理事長林建良說，由於疫情衝擊，小客車租賃的營業額大幅衰退、幾乎不到疫情前的一成，機場接送業者也幾乎零收入，盼政府持續給予業者協助，也向交通部爭取貸款利息展延、旅行團行程租用小客車可加碼補助等方案，協助產業走出困境。

交通部 計程車 疫情

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