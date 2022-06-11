入境檢疫將改「3+4」 旅行業者：韓國簽證已排到7月
中央流行疫情指揮中心今日表示，考量國際國內疫情及防疫與醫療量能，並促進經濟及社會活動與國際必要交流，自6月15日零時放寬邊境檢疫措施，入境檢疫規定改為3天居家檢疫及檢疫期滿後接續4天自主防疫，取消原7天自主健康管理；入境人數總量管制初期以每週2.5萬人次為原則。
品保協會發言人、創新旅行社董事長李奇嶽表示，鬆綁邊境限制對旅行業來說是一個好消息，例如韓國已全面開放自由行，現在韓國入境簽證已經要排到7月多，凸顯大家對於出國旅行需求一直都存在。
李奇嶽也提醒，目前規定是出國登機前、返回台灣前都有要PCR陰性證明，但每個國家處理程序不一，有些地方做完PCR不見得當天就能拿到，因此要做好規劃；另外，台灣與各國的出入境上限人數也各有規定，民眾如打算出國旅遊，也要多留意相關規定。
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