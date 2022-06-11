天正精機慨捐戶外防疫站 染疫病患無需再受風吹雨淋

將病毒阻絕於院外是防疫重要關鍵，天正國際精密機械公司看見醫療需求，今早捐贈高雄市立聯合醫院一座設有負壓艙的「戶外防疫站」，配備等級與醫院內部無異，讓確診等高風險病患不必再忍受戶外風吹、日曬、雨淋就診之苦，醫護人員工作環境亦更友善。

高雄市長陳其邁出席捐贈典禮，指這座建造精良的戶外防疫站雖號稱斥資1000萬，但以目前營造時價，估計至少具4000萬的價值，他感謝天正國際及隆興鋼鐵等民間企業熱誠捐輸，也向2年多來持續與病毒拚搏的醫護致敬，期許防疫工作相互補位，發揮1加1大於2的功效。

疫情爆發兩年來，各醫院為達分艙分流，阻絕病毒於院外，紛設戶外診療區，避免有確診疑慮的民眾長趨直入，形成醫院防疫破口。但南部天熱，雨季潮濕，近來疫情升溫，許多求治患者在戶外診療區受風吹、日曬、雨淋，就醫環境相對不友善，向來熱心公益的天正國際精機為此揪集隆興鋼鐵等企業同好慷慨解囊，今天捐給市立聯合醫院一座防外防疫站，預訂6月13日啟用。

這座戶外防疫站做用高強度鋼材及隔熱建材建成，全室空調，內設兩座負壓艙，配備氧氣筒、移動式呼吸器、心電圖、電擊器及插管急救設備和外傷處置車，負壓診療室一次可容納6名病患，負壓觀察室可容納3人觀察。此外負壓艙過濾換氣設備使用HEPA高效率空氣微粒子過濾網，可保護醫護安全。

聯合醫院院長馬光遠說，戶外防疫站從設計到建成前共花90天，鋼構建造只花一個半月，獨立的檢傷、診療及採檢空間，與院內環境等級無異。天正國際精機總經理萬文財說，疫情升溫，醫療團隊日夜操勞，令人看了不捨，近年他有很多朋友的親人都因感染離世，身為在地子弟，很想為防疫工作盡點心力， 這次能參與戶外防疫站建造，自己感到很驕傲。